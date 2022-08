Ile Maurice: Nouveau directeur général de la CWA - Prakash Maunthrooa, l'omniprésent

Il est partout, officiellement à travers ses nominations mais aussi dans "l'ombre", prodiguant des conseils au chef du gouvernement...

Ce qui est certain, c'est que le nom de Prakash Maunthrooa revient sans cesse sur le tapis. Un tuyau tout sauf percé : il sera le prochain directeur général (DG) - poste qui est resté vacant pendant six mois - de la Central Water Authority (CWA) et a reçu sa lettre de nomination hier. Il sera officiellement présenté au personnel en ce mardi. Qui est cet homme décidément omniprésent ?

Prakash Maunthrooa a réintégré son poste de Senior Advisor au bureau du Premier ministre (PMO) et ferait de l'ombre aux autres, dit-on, surtout après le départ de Ken Arian. L'homme fort du PMO, désormais, ce serait lui. Pour cause : dès son retour fracassant, Prakash Maunthrooa avait été rapidement nommé pour siéger sur plusieurs conseils d'administration dont celui d'Airports of Mauritius et de Maurititius Duty Free Paradise. Par ailleurs, il avait aussi été nommé comme non-Executive Director au sein de la SBM Holdings en décembre 2021. Sans oublier que par le passé, il a déjà présidé le conseil d'administration du Board of Investment et de la State Insurance Corporation of Mauritius. Il était également présent à l'Information and Communication Technologies Authority et la Postal Authority...

Originaire d'Eau-Coulée, à Curepipe, Prakash Maunthrooa débute sa carrière professionnelle à la Mauritius Marine Authority à la fin des années 70, comme secrétaire. Il travaille sous la direction de feu Hurryparsad Ramnarain. Après le décès de ce dernier, c'est lui qui prend les rênes de cette institution devenue entretemps la Mauritius Ports Authority (MPA).

En 1996, le PTr et le MMM sont en alliance au gouvernement. Cependant, Navin Ramgoolam, jugeant Maunthrooa proche du MMM, nomme Gilbert Philippe comme président du conseil d'administration de la MPA. Deux ans plus tard, la scène politique ayant été chamboulée, Prakash Maunthrooa démissionne du port et vogue vers d'autres cieux avec un "full lump sum" même s'il comptait moins de 33 années et un tiers de service. Il met les voiles, se lance dans les affaires et ouvre sa propre compagnie.

En septembre 2000, lorsque l'alliance MSM-MMM reprend le pouvoir, il est nommé président du conseil d'administration de la MPA. Quand sir Anerood Jugnauth démissionne du Parlement en 2003, pour céder la place de Premier ministre à Paul Bérenger et accéder à la présidence de la République, une élection partielle est organisée au no 7.

Si, dans un premier temps, c'est Prakash Hurry qui est désigné pour être le candidat de l'alliance orangemauve, le choix devait finalement se porter sur Prakash Maunthrooa. N'ayant pas été plébiscité par les électeurs, il est nommé directeur du Board of Investment, poste qu'il occupera jusqu'à 2005 et qu'il quitte après le retour du PTr au pouvoir. Il deviendra ensuite le secrétaire administratif du MSM, au Sun Trust.

En décembre 2014 après la victoire de l'alliance Lepep, il est nommé Senior Advisor au PMO. Il enfile rapidement le costume d'homme fort. Sir Anerood Jugnauth n'étant pas très actif sur le terrain, c'est Prakash Maunthrooa qui le représentait au n°7.

L'affaire Boskalis

Même s'il a été blanchi, le nom de Prakash Maunthrooa est cependant, aujourd'hui encore, associé dans la tête de nombreuses personnes, à l'affaire Boskalis, qui remonte à 2007. Alors directeur de la MPA, il était accusé d'entente délictueuse et Siddick Chady, qui était, lui, le président du conseil d'administration de l'autorité portuaire, de corruption. Il s'agissait d'allégations entourant des pots-devin, versés par la compagnie hollandaise Boskalis, contre l'obtention d'un contrat de Rs 537 millions, pour des travaux de dragage dans le port.

Prakash Maunthrooa avait été arrêté et condamné à 9 mois de prison. Mais en septembre 2021, les juges Nirmala Devat et Karuna Gunesh-Balaghee l'ont blanchi. Depuis, il est bel et bien de retour... Nous avons tenté, hier, de contacter Prakash Maunthrooa pour obtenir une réaction après sa nomination à la CWA. Mais il nous a fait comprendre qu'il n'était pas disponible car en réunion.