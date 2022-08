Madagascar: Ihosy - Un accident de carandale fait un mort et 19 blessés

Un carandale s'est couché sur le bas-côté sur la RN13 à Kelivao, à 45 km de Betroka, dimanche. Il a fini dans le fossé. Un passager est mort sur le coup, 19 autres personnes ont été blessées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le même véhicule a été victime d'un acte de banditisme. Des bandits ont barré la route du véhicule à Ihorombe, à 40 km d'Ihosy avec des blocs de pierre. Malgré les faits, le carandale est parvenu à poursuivre sa route et s'est arrêté dans un village pour attendre le matin avant de reprendre la route. Très vite, les gendarmes se sont dépêchés sur les lieux pour la constatation d'usage.

Un ratissage des lieux a été entamé samedi, et des suspects ont été arrêtés par les gendarmes. La voiture transportait des croyants qui venaient de Mahajanga en direction de Betroka pour assister à une réunion culturelle. Face aux faits, la population s'inquiète du retour des coupeurs de routes, particulièrement actifs sur les routes nationales. Depuis des années, les taxis-brousse sur les routes nationales sont en proie à la recrudescence de la criminalité organisée, notamment sous la forme du banditisme de grand chemin.

L'évaluation des mesures de lutte mises en œuvre contre cette forme de criminalité permet de mesurer les acquis et les limites des efforts nationaux et sous-régionaux de sécurisation des usagers de la route. Ainsi, la population attend la mise en place d'une série de tactiques matérialisées par une présence quasi permanente des forces sur les principaux axes routiers du pays et des patrouilles de nuit sur les pistes villageoises.

On ne peut pas nier que l'approche civilo-militaire joue également un rôle important dans la mise en déroute des malfrats et fait échouer de nombreuses tentatives d'attaques étant donné que les bandits habitent dans les villages aux alentours des routes nationales. Les forces de l'ordre invitent davantage à maintenir cette collaboration pour plus d'efficacité en matière de sécurisation des personnes et des biens.