Madagascar: Kianja Sabotsy Namehana - "Bye bye vacance" avec Wada & Yoongs

Plus que quelques semaines et c'est la rentrée. Pour finir en beauté les grandes vacances, un spectacle en plein air se profile à l'horizon. Du côté de Sabotsy Namehana, c'est le duo indémodable de Wada & yoongs qui est en tête d'affiche dimanche.

Honneur donc aux morceaux rythmés pour le plus grand bonheur des jeunes. Entre " Garçon gourmand " les " Mon amour taloha " et " Ndao hanan-karena " en passant par " Tsangory mivadika " et " Ayeeee ". Les deux stars se partageront la scène avec deux autres talents à l'instar de Njara Marcel et Jacquis Randria. Si les chanteurs ont chacun une carrière solo bien entamée, leur collaboration a abouti à un succès notoire.

Les " Azafady ", " Saino ihany ", " Fiainako " et " Mélodie " feront partie du répertoire. De même, Rootsikalo et Malm seront de la partie. Avec une telle affiche, qui semble des plus alléchantes, l'ambiance sera au beau fixe.