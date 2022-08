Afrique: Le monde en crise - Le commerce et l'aide comme issue

Le quadruple choc de la Covid-19, du changement climatique, des conflits et du coût de la vie a réduit à néant des années d'avancées durement acquises en matière de développement.

" Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à agir comme si de rien n'était. L'aide et le commerce ont tous deux un rôle clé à jouer pour remettre le monde sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement durable ". C'est le constat des trois dirigeantes des organisations internationales, à savoir la Directrice générale de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), Mme Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice exécutive de l'ITC (Centre du Commerce International), Mme Coke-Hamilton et la Secrétaire générale du CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), Rebeca Grynspan. Raison pour laquelle, elles travaillent ensemble en menant une action multilatérale coordonnée pour faire en sorte que le commerce contribue au développement.

Plus écologique et inclusif. " Nous sommes toutes trois profondément engagées à assurer une prospérité fondée sur le commerce et nous voulons " joindre le geste à la parole " pour que l'aide et le commerce profitent réellement aux gens ", selon leurs dires. Pour ce faire, les décideurs politiques dans chaque pays dont Madagascar doivent tenir compte des trois aspects fondamentaux.

Premièrement, il faut rendre le commerce plus écologique. Le commerce mondial peut jouer un rôle important dans la transition vers une économie sobre en carbone avec des retombées positives sur l'innovation et la baisse des prix. Deuxièmement, il faut rendre le commerce plus inclusif. Favoriser le développement des activités commerciales des petites entreprises avec une plus grande participation des femmes et des jeunes, rend les entreprises et les pays plus compétitifs tout en stimulant la transformation économique et en réduisant la pauvreté. " Pourtant, les enquêtes menées par l'ITC ont révélé que seule une entreprise exportatrice sur cinq était dirigée par une femme" , a dit Mme Coke-Hamilton, directrice exécutive de l'ITC.

Plus connecté. Par ailleurs, " selon les statistiques de l'OMC, les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent environ 95% de toutes les entreprises au niveau mondial mais elles ne fournissent seulement qu'un tiers des exportations totales" , a fait savoir la Directrice générale de cette organisation, Mme Ngozi Okonjo-Iweala. Quant au troisième aspect fondamental à tenir compte, il a été évoqué qu'il faut rendre le commerce plus connecté, en particulier pour ces petites et moyennes entreprises. Pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, d'aucuns reconnaissent à quel point le commerce en ligne était essentiel à la survie. Selon la CNUCED, les services fournis par voie numérique représentent désormais près des deux-tiers du niveau des exportations mondiales de services.

Montant record de 50 milliards USD. Il est à noter que ces thèmes ont été abordés lors de l'Examen global de l'Aide pour le commerce qui s'est tenu dernièrement. Cet événement intervient un mois après le succès de la douzième Conférence ministérielle de l'OMC, qui a remis le multilatéralisme commercial sur la bonne voie et aboutit à un accord historique sur les subventions à la pêche. Selon l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et l'OMC, un montant record de près de 50 milliards d'USD au titre de l'Aide pour le commerce a été versé en 2020. La moitié était liée au climat ou à l'égalité des genres, et un tiers était alloué en faveur de l'économie numérique. " Il est essentiel de maintenir et d'accroître ces flux ", a-t-on conclu.