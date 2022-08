Madagascar: Région Atsimo Andrefana (RAA) - Quid du Bac FIAVOTA ?

Panne du Bac Fiavota reliant les huit communes rurales du Sud de Tuléar. La population se plaint, à qui de droit, faute de ce moyen de navigation absolument nécessaire, qu'est le bac Fiavota, lequel se trouve toujours en panne.

Voilà plus d'un an que le bac Fiavota est en panne. Les riverains des communes rurales de Tuléar II, Anakao, Androka, Itampolo, Beheloka, Soalara-Sud, Saint-Augustin, sont obligés de parcourir par camion, plus de 400 km pour regagner la capitale de la région. C'est pour venir en aide à ces localités enclavées que le Fonds Européen de Développement (FED) a octroyé ce bac maritime d'une valeur de cinq milliards d'ariary. Fiavota peut transporter 130 personnes, plus un fret de cinquante tonnes.

Le Sud se trouve absolument handicapé et isolé, car l'Organe Public de Coopération Inter-communal (OPCI) tarde à trouver une solution, pour la mise en route du bac, objet de tant de convoitises. La gestion du bac n'a pas donné les résultats escomptés, l'OPCI se trouve en difficulté financière. Est-ce que les maires auraient profité de leurs statuts ? C'est un Établissement Public Local à caractère administratif avec des statuts, tout comme les communes rurales avec organe délibérant, composé des membres des huit communes riveraines.

Ce n'est un secret pour personne en ce moment. C'est après avoir transporté 385 rondins de bois de rose vers Fort-Dauphin, que la panne est survenue. Donc il doit y avoir un responsable du détournement et des dégâts. Mais, la décision du tribunal suscite des polémiques, à propos de la relève du gérant du bac. Alors, les responsables de la région et du tribunal sont en train de chercher une solution idoine pour venir en aide à ceux qui doivent bénéficier de ce moyen de transport efficace et nécessaire au Sud.