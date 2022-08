Congo-Brazzaville: Secteur postal - plus de 400 millions de FCFA générés au 1er trimestre 2022

L'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) vient de rendre disponible le rapport du 1er trimestre 2022 du secteur postal. Celui-ci annonce 484 919 642 FCFA de chiffre d'affaires obtenus par les opérateurs postaux privés dans le segment du courrier et colis express.

Le rapport rendu disponible porte sur les données statistiques recueillies auprès de treize des quinze opérateurs titulaires d'autorisations délivrées par l'ARPCE. Au cours de ce 1er trimestre, le revenu total relatif à la fourniture du service postal s'élève à 484 919 642 FCFA. DHL est leader en termes de chiffre d'affaires avec un peu plus de 87% en termes de part de marché suivi de Bolloré Logistics Express avec 5, 59%, IGS express 1,5%, Stélimac 1,51%, ACC Express 1,11%, etc.

Durant la même période, le trafic international a réalisé plus de 91% du chiffre d'affaires contre un peu moins de 9% en national.

En ce qui concerne l'évolution du marché en termes de chiffre d'affaires, le constat fait par l'ARPCE est que contrairement au premier trimestre 2021, sept opérateurs ont connu des variations négatives dont les plus significatives sont ACC Express avec -45, 61% et -42,14 % pour le compte de Stélimac au premier trimestre 2022. Six opérateurs, par contre, ont connu des variations positives dont les plus significatives : Exau Business (145,15%) et IBS Services (90,24%).

Pour ce qui est du volume d'envois, DHL international (27,32%), ACC express (20,51%) et Stélimac (18,97%) sont en lice. S'agissant de la qualité des services, le rapport fait mention d'une distribution tant pour les colis que les courriers à Brazzaville et Pointe-Noire dans les quatre jours. Il précise que plus de 70% des distributions se font les deux premiers jours. Cependant, en fonction de la distance et les moyens d'accès difficiles, les opérateurs couvrant les villes intérieures délivrent les envois postaux en deux ou trois jours pour les colis.

Notons que le chiffre d'affaires généré en ce trimestre est de 484 919 642 FCFA pour un trafic global de 15 145 objets collectés, acheminés et distribués à travers le pays et à l'étranger.