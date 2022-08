Congo-Brazzaville: Infrastructures - Mise en service de la salle polyvalente communale de Bandalungwa

Le bâtiment abrite, en plus de la grande salle, une bibliothèque, le bureau du quartier Adoula ainsi que d'autres locaux de service.

L'administration communale et la population de Bandalungwa représentée par les chefs des quartiers et des rues ainsi que la notabilité de cette municipalité étaient dans la joie, le samedi 20 août, à l'occasion de la mise en service du bâtiment construit dans l'enceinte de la maison communale devant abriter la salle de spectacle, une bibliothèque, le bureau du quartier Adoula ainsi que d'autres locaux de service.

Cet ouvrage, réalisé dans le strict respect des normes qui régissent la passation des marchés publics, revêt une importance assez particulière pour la commune de Bandalungwa, étant donné qu'il consacre la matérialisation de l'extension du programme de la coopération entre cette municipalité congolaise et la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert, jadis axée uniquement sur les matières de l'état civil et de la population.

La mise en service de ce bâtiment a donc été une occasion pour le bourgmestre de cette municipalité, Thierry Baylllon Gaibene, de saluer ce partenariat entre les communes bruxelloise et kinoise, qui a permis la réalisation de cette œuvre architecturale.

Une réalisation de plus

L'ouvrage réalisé par la société I-Construct Hi-tech (I-CHT) se compte parmi d'autres réalisées dans le cadre de ce partenariat entre Bandalungwa et Woluwe-St-Lambert dont les bâtiments de cinq quartiers et leur équipement en mobiliers au bénéfice de la commune kinoise.

Ce bâtiment, a rappelé le bourgmestre Gaibene, est l'une des réalisations de ce partenariat avec la commune belge, qui vise l'amélioration du cadre de service de l'administration ainsi que la réalisation de certaines activités afin d'impacter la vie de la population. C'est dans cette optique que Bayllon Thierry Gaibene s'est dit reconnaissant à toutes les personnalités qui ont contribué à la matérialisation de cette coopération et ceux qui facilitent sa continuité.

Le bourgmestre de Bandalungwa a ainsi salué la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sert de guide à toutes ces activités, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, pour toutes les facilités accordées " pour réussir ce pari et de réaffirmer la détermination de la commune de Bandalungwa à évoluer dans le cadre de cette coopération ". Bayllon Thierry Gaibene a également reconnu l'apport de l'un de ses prédécesseurs à la tête de cette municipalité, le député national Florant Lebe Mupiya, " initiateur de cette œuvre pour laquelle il s'est déployé pur placer cette juridiction au niveau d'autres communes du pays et de la ville-province de Kinshasa ". ET de remercier également le bourgmestre de la commune de Woluwe-St-Lambert, Olivier Maingen, ainsi que Véronique du Moulin et Patrick de Muluaenare, personnel de la commune bruxelloise, pour les efforts dans le cheminement de cette coopération communale et leur attachement au développement de la commune de Bandalungwa.

Sur le plan administratif, ce projet, a souligné le bourgmestre Gaibene, a apporté la modernisation et l'innovation en double sens. A l'en croire, la commune de Bandalungwa dispose désormais d'un cadre de service approprié pour le quartier Adoula, le dernier quartier qui va dorénavant évoluer dans un local où les agents peuvent se sentir dans les meilleures conditions de travail. Mais également, la municipalité de Bandalungwa aura à tenir ses réunions et organiser des cérémonies dans un cadre idéal.

Alors que sur le plan des infrastructures, cette bâtisse représente une acquisition de plus pour la municipalité. Sur le plan culturel, enfin, le nouveau bâtiment, avec sa bibliothèque permet à Bandalungwa de confirmer sa place légendaire, de centre culturel, au niveau de la ville de Kinshasa. Le représentant de la Société I-CHT, l'ingénieur Bénjamin Nganzami a remercié les autorités communale de Bandalungwa et Woluwe-Saint-Lambert, pour la confiance placé à cette entreprise. Il a également noté que ce chantier est réalisé sans incident majeur. Et de promettre de rester à la disposition de ce partenariat pour d'autres projets à venir.

Du côté de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Véronique du Moulin a salué les réalisations de ce partenariat avec Bandalungwa, qui date de près de onze ans et dont cet ouvrage constitue la charnière avec d'autres projets et un nouvel engagement dans le cadre de l'environnement, de l'aménagement d'espaces, de la jeunesse, etc. Ce cadre de la commune bruxelloise a, par ailleurs, promis de continuer dans l'aménagement de cette bibliothèque et son équipement en livres et la dotation d'un bibliothécaire. Et de noter qu'un lot de livres au bénéfice de cette bibliothèque se trouve déjà sur le territoire congolais.

La représentante du gouverneur Gentiny Ngobila à cette cérémonie, la ministre provinciale chargée de la Culture et des Arts, Yvette Tabou, a vanté cette coopération décentralisée et le programme de coopération communale, avec l'aboutissement de ce projet.

" La construction de ce bâtiment est un signal fort du dynamisme de cette coopération. Elle rejoint la vision du gouverneur Ngobila ", a-t-elle fait savoir. Et de noter que ce projet est un appui majeur pour Bandalungwa, dans la gestion de sa population. La ministre Tabou a, par ailleurs, rassuré de l'accompagnement du gouvernement provincial pour la continuité de ce programme de coopération communale.

Afin d'honorer cette réalisation, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie.

Il s'agit du député national Florent Lebe, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi, du bourgmestre de la commune de Matete, Raphaël Kasongo, et d'autres notables de cette municipalité-sœur dont le président du Comité local de développement de Matete, Félix Kudia Luvanga, ainsi que la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, Catherine Brahi.

Pour marquer la continuité de cette coopération, des arbres ont été plantés devant ce bâtiment par la ministre, représentante du gouverneur, le président de l'APK, le bourgmestre Gaibene et Mme Véronique du Moulin.