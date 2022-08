Congo-Brazzaville: Coupe du monde Qatar 2022 - Télé Congo obtient les droits de diffusion

La télévision nationale congolaise a conclu un accord avec le groupe togolais New World TV, MBS appuyé par PC Plus, qui lui donne le droit de diffuser la grande partie des matches de la compétition planétaire la plus suivie.

La Coupe du monde, qui mettra aux prises trente-deux meilleures sélections dont cinq venues du continent africain, notamment le Cameroun, le NIgeria, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, se déroulera à titre exceptionnel du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. La période inédite à laquelle se déroulera le tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux dates où se déroule habituellement la compétition (juin-juillet) avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs.

Grâce à cet accord, les téléspectateurs de télé Congo suivront non seulement les cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition, mais également les vingt-huit meilleurs matches de l'événement dont quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale, les demi-finales, le match de classement pour la troisième place et la finale, précise le communiqué de presse du 18 août.

Le contrat inclut aussi le résumé quotidien de vingt-six minutes de la compétition, afin de permettre aux téléspectateurs de ne rien manquer. Cet accord a été entériné, pour la partie congolaise, par le ministre de la Communication et des Médias, porte- parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla. Le groupe PC plus a été représenté par son directeur général, Issouf Bamba.