Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Conquering Lions se produit à l'espace Zao

Le groupe Conquering Lions a livré récemment un concert à l'espace Zao situé à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville.

Creuset de la diversité musicale et du métissage des cultures, la scène de l'espace Zao a accueilli le groupe de reggae Conquering Lions de Pointe-Noire. Ce groupe a livré un concert inoubliable devant des centaines de personnes. Les lions conquérants ont profité de l'occasion pour interpréter leurs chansons de paix, de respect de l'autre, de l'estime en soi et bien d'autres.

Le groupe a entraîné le public dans un délire total lorsqu'il a commencé à égrener les titres qui ont marqué la carrière des grands noms du reggae. Et c'est avec un tee-shirt à l'effigie d'André Matsoua que Patrick Bikoumou, le leader de ce groupe, a fait son entrée. Le rastaman, doté d'une voix exceptionnelle, a entonné des chansons. Le public était complètement émerveillé. Il y avait une complicité entre le groupe et le public qui reprenait les chansons en chœur comme " Vieux Mayembo, Gâna Mbongo, thank you Jah Jah, j'ai des problèmes avec mes amis rastas " et bien d'autres.

A 23 heures, c'est la fin du concert. Et le public continue de chanter. " Les choristes chantent vraiment bien et les solos qu'ils ont fait étaient au top. J'étais bercé par l'Afrique et la Jamaïque toute la soirée et j'adore ça", a dit un spectateur. Après plusieurs prestations, le groupe Conquering Lions est considéré comme l'un des plus grands groupes de reggae du pays.