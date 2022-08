Congo-Brazzaville: Coopération - Daniel Ngassiki exhorte les Congolais à respecter les lois camerounaises

L'ambassadeur de la République du Congo au Cameroun, Daniel Ngassiki, a invité le 20 août dernier à Yaoundé les ressortissants congolais à respecter les lois du pays d'accueil.

Il s'est exprimé au cours d'une soirée organisée dans le cadre de la célébration du soixante-deuxième anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale en présence de ses compatriotes, des membres du gouvernement camerounais et d'une cinquantaine de chefs de missions diplomatiques accrédités au Cameroun.

Après l'exécution des hymnes des deux pays, Daniel Ngassiki a vanté les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et le Cameroun, portées par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Paul Biya. Il a fait une brève présentation du Congo sur les plans économique, culturel et touristique.

Le Congo et le Cameroun appartiennent à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et à la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale. Ils sont reliés par une voie asphaltée, notamment la route Ketta-Djoum. Pour l'ambassadeur du Congo au Cameroun, ce corridor d'intégration sous-régionale appelle les peuples des deux pays à vivre ensemble.

Daniel Ngassiki entend s'engager à consolider l'unité entre les Congolais vivant au Cameroun et la cohésion entre ses compatriotes et le peuple frère du Cameroun.

Dans le cadre de leur rapprochement, les deux pays disposent des projets d'intérêt commun, entre autres, l'université inter-Etat Congo-Cameroun à Sangmélima en terre camerounaise qui accueille les étudiants des deux pays, le barrage hydroélectrique de Chollet d'une puissance de 600 mégawatts.

Par ailleurs, les deux parties ont réussi l'interconnexion de leur réseau à fibre optique avec l'appui de la Banque africaine de développement.