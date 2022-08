Congo-Brazzaville: Football - Mbemba, Akolo, Banza et Muleka buteurs congolais en Europe

Les Congolais ont fait trembler les filets adverses le week-end dernier dans les championnats en Europe. C'est le cas de Chancel Mbemba, Chadrac Akolo, Simon Banza, Jackson Muleka.

Le défenseur international congolais Chancel Mbemba a signé son premier but avec son nouveau club, l'Olympique de Marseille. Il a ouvert la marque à la 70e minute contre Nantes de son coéquipier ne sélection, Samuel Moutoussamy, mettant le stade Vélodrome de Marseille dans l'ébullition. Titulaire depuis le début du championnat, il ouvre déjà son compteur-but dès la troisième journée, étant du reste désigné " homme du match " après avoir rendu une copie quasi-parfaite.

" On a mouillé notre maillot, félicitations à l'équipe. Mon but, c'est grâce à tous mes coéquipiers, ce n'était pas facile, mais j'ai pris l'opportunité et j'ai marqué ", a déclaré l'ancien joueur de Porto au Portugal, de Newcastle en Angleterre, Anderlecht de Belgique et FC MK de Kinshasa en conférence de presse d'après-match. Marseille a battu Nantes par deux buts à un, en dépit d'avoir évolué pendant plusieurs minutes en infériorité numérique.

La performance du week-end est à mettre à l'actif de l'ailier international Chadrac Akolo et son nouveau club Saint-Gallen en Suisse. Ils ont atomisé la formation de Goldach FC en Coupe de Suisse (Schweizer Cup) par 15 buts à 0. Et Akolo a signé un quadruplé (45e, 46e, 64e et 70e minute). Ses stats indiquent cinq buts marqués en quatre matchs depuis le début de la saison.

Auteur d'un début de saison tonitruant depuis son arrivée à Braga en provenance de Famaliçao, l'ancien attaquant de Lens (L1 France) Simon Banza est en train d'écrire une histoire passionnante au Portugal en deux saisons. Il a participé à la nette victoire de Braga sur Maritimo (cinq buts à zéro) en inscrivant le quatrième but à la 57e minute. Il est déjà à quatre buts et trois matchs.

Arrivé cet été de Kasimpasa, l'ancien buteur de Mazembe et du Standard de Liège, Jackson Muleka, lance sa saison à Besiktas Jk. Il a attendu la troisième journée pour ouvrir son compteur-but face Karagumruk. Besiktas l'a emporté par quatre buts à un, et Muleka a marqué le but du trois à zéro à la 50e minute, sur une passe décisive de son compatriote et coéquipier en sélection, Arthur Masuaku arrivé lui aussi cet été en provenance de West Ham en Angleterre. Un but cent pour cent congolais.