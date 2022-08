Gabon - Un consortium des organisations de la société civile planche cette semaine sur la transparence électorale et la démocratie au Gabon

Gabon-Société civile-Transparence électorale au Gabon et renforcement de la démocratie

LIBREVILLE, 22 août (Infosplusgabon) - C'est à Libreville, la capitale du Gabon, que se tient du 23 au 25 août, de 8 à 17 heures, à la salle des fêtes de l'arche de l'alliance, une grande réunion dont les enjeux sont majeurs et devrait s'articuler autour de la consolidation de la démocratie au Gabon et surtout pour trouver une solution à l'épineux problème de la transparence électorale au Gabon. Il s'agira une bonne fois pour toute de "s'engager en faveur de la crédibilité et de la transparence de l'élection présidentielle de 2023", stipulent les organisateurs dans un communiqué.

Le consortium de la Société Civile pour la transparence et la Démocratie, n'a pas hésité d'inviter les leaders d'opinion, les leaders religieux, à ces assises qui prendront place à la salle des fêtes de l'arche de l'alliance, non loin du camp de Gaulle, derrière l'Immeuble Cocody.

Pour mener à bien cette rencontre, Georges MPAGA, Président du Comité Stratégique, sera épaulé par le Révérend Georges Bruno NGOUSSI, Président du Comité d'organisation du Congrès.

Convaincue que triomphera la démocratie et les droits de l'Homme au Gabon si tous les acteurs parlent d'une même voix, la société civile avec comme chef de file le ROLBG dont les activités régulières et permanentes sont relayées dans la presse internationale indépendante, entend réussir ces assises aux côtés des autres organisations à l'image notamment de BRAINFOREST, DYNAMIQUE OSCAF avec le soutien du National Democratic Institute (NDI). Un projet dénommé " Appui à la Transparence Electorale et à la Démocratie au Gabon (PADTS) a été lancé également.

Selon les organisateurs et l'ensemble des OSCs partenaires, "ce projet vise à déployer au Gabon et à l'international, une grande campagne de mobilisation, de sensibilisation et de plaidoyer dont les principales articulations permettront de réaliser des interventions stratégiques destinées à crédibiliser le processus électoral, à obtenir l'inclusion de la société civile et au final, contribuer à la construction et à la consolidation de la démocratie au Gabon".

Contacts Whatsapp : +241 77 51 99 32 et +24166989800.