Togo: TOGO - 35 femmes entrepreneures formées au Programme de leadership Ellever de Ecobank

Libreville — Selon un communiqué de presse de la banque panafricaine Ecobank, 35 femmes entrepreneurs ont pris par au Programme de leadership Ellever de Ecobank valide la formation de 35 femmes entrepreneures, issues de 9 pays africains et qui ont validé avec succès leur formation. Il s'agit, selon la banque, d'un programme innovant axé sur les résultats, "conçu pour doter les femmes entrepreneures de précieuses compétences en matière de leadership afin de leur donner les moyens d'agir, et de leur apporter les outils dont elles ont besoin pour développer leur entreprise et soutenir leur communauté".

Soulignons que la programme Ellever a été conçu par la Direction de la Banque Commerciale Ecobank, et dispensé par l'Académie Ecobank en partenariat avec le Global Business School Network (GBSN).

Josephine Anan-Ankomah, directrice de la Banque Commerciale, Groupe Ecobank, a précisé que : " A Ecobank, nous sommes déterminés à développer et à valoriser l'énorme potentiel de l'économie féminine, ainsi qu'à aider les femmes entrepreneures d'Afrique à réussir. L'accès au financement seul ne suffit pas. Aussi, bien qu'Ecobank apporte un financement durable, nous continuons à investir pour mettre à disposition un ensemble d'interventions de nature non financière afin de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de se développer plus rapidement et plus largement en Afrique. Le programme de leadership Ellever de Ecobank fait partie de Ellever Equip, notre solution de formation et de développement pour les femmes. Il est passionnant de voir comment l'investissement de Ecobank dans la formation des femmes entrepreneures apporte de multiples avantages. Nous serons heureux de voir nos diplômées utiliser leurs nouvelles compétences pour innover, se développer et avoir un impact positif sur les clients, les employés, les autres entreprises et les communautés ".

Dan LeClair, directeur général du Global Business School Network, a indiqué : " Au Global Business School Network, nous pensons que les compétences en leadership des entreprises contribuent au développement économique. Les participantes ne sont pas les seules à en bénéficier ; il y a un effet multiplicateur car elles investissent dans le développement des aptitudes au leadership de leur personnel et favorisent le type de croissance d'entreprise qui conduit à la création d'emplois. Nous sommes particulièrement fiers de la classe à laquelle nous avons eu le privilège d'enseigner. Les participantes étaient tout simplement merveilleuses - ouvertes, curieuses, sérieuses et engagées - et, pour moi, chaque session a été une joie".

Cette première promotion était composée de 35 participantes venues du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Zambie et du Zimbabwe. Un groupe formidable issu de divers secteurs tels que le pétrole et le gaz, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie manufacturière, l'éducation, le secteur hôtelier, la logistique, le commerce, etc., qui s'est montré déterminé et motivé tout au long du programme.

Les participantes ont bénéficié de l'enseignement de professeurs de renommée mondiale issus de la Lagos Business School, du MIT Global Program, de l'INSEAD Africa Initiative et de l'INSEAD Gender Initiative, de l'école de commerce de l'université américaine du Caire, de Stanford SEED et de la Graduate School of Business de l'université du Cap. Ces membres du Global Business School Network ont présenté des modules sur les sujets suivants :

L'intelligence émotionnelle

Diriger avec authenticité

Définir son approche stratégique et de leadership

Les trois axes : maîtriser les compétences en matière d'influence et de prise de décision

Négocier pour obtenir des résultats

Les leaders dans le rôle de coach

Durabilité et leadership

Des partenariats et des collaborations innovants

Chacune des femmes entrepreneures a reçu un certificat de compétences du Groupe Ecobank et du GBSN lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s'est déroulée au début du mois.

Solution plusieurs fois récompensée, Ellever par Ecobank est conçue pour les entreprises appartenant à des femmes, gérées par des femmes, ayant un pourcentage élevé de femmes au sein de leur conseil d'administration ou de leur personnel, ou pour les entreprises qui fabriquent des produits pour les femmes. Les clientes Ellever bénéficient de solutions de gestion de trésorerie plus efficaces, de taux de prêt avantageux et de services à valeur ajoutée, tels que des formations au leadership et des opportunités de mise en réseau, destinés à combler le déficit de financement et à développer leurs activités.