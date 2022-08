Madagascar: Une refonte du code minier effective

Elle était attendue depuis des lustres et elle va, du moins on l'espère, être effective bientôt. La refonte du code minier est maintenant sur les rails après les multiples consultations qui ont eu lieu.

On a toujours affirmé que le pays a des ressources minières importantes et que, ceci devrait lui permettre d'en tirer de multiples avantages financiers. Le texte qui a été rédigé sera présenté à l'assemblée lors de la prochaine session parlementaire et certainement adopté pour le plus grand bien de la communauté ;

Une refonte du code minier effective

Ce n'est pas encore l'ultime étape d'un parcours qui faisait le désespoir de tous les exploitants miniers, mais la voie est ouverte pour un aboutissement qui permettra aux professionnels du secteur de disposer pleinement des ressources de leur travail. On avait l'habitude de dire que les Malgaches vivaient sur des richesses minières incommensurables et qu'il était aberrant de les voir aussi pauvres.

Le blocage qui existait depuis de nombreuses années va sauter et les nouvelles dispositions vont permettre le renouvellement du permis minier pour les petits exploitants. Les opérateurs des petites mines qui tirent du sol la majeure partie des richesses minières du pays vont enfin tirer pleinement profit de leur labeur. Ces milliers d'exploitants qui devraient être les moteurs d'un développement économique du pays ont été depuis toujours des laissés pour compte. L'Etat et les collectivités territoriales n'ont jamais reçu de redevances qui, pourtant, devaient leur être versées.

Les règles du jeu vont maintenant être établies. La loi qui sera votée sera appliquée. On n'y arrivera pas tout de suite, mais la voie pour mettre en place un code minier plus moderne est tracée. La volonté de tous les professionnels du secteur de faire aboutir cette refonte est réelle. Un retour en arrière n'est plus possible.