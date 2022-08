Madagascar: JMJ Antsirabe - " Ça n'a rien à voir avec la politique " selon Mgr Gabriel Randrianantenaina

Les responsables de l'Église catholique rassurent sur l'organisation de la journée mondiale de la jeunesse.

J-8. Les préparatifs de la journée mondiale de la jeunesse Madagascar vont bon train. Tous les diocèses ont été mobilisés pour participer à cet événement à Antsirabe à partir de mardi 30 août prochain. Le rendez-vous va durer six jours jalonnés par différents programmes. Veillée de prière, marche au centre-ville et grande messe sont dans l'agenda de cette journée mondiale de la jeunesse.

28 509 pèlerins sont déjà inscrits, a affirmé, hier face à la presse, le père Jean Luc Ratovonjanahary, père aumônier du service national catholique de la jeunesse. Toutefois, plus de 30 000 personnes sont attendues, poursuit-il. Le diocèse d'Antsirabe peaufine alors les préparatifs et les infrastructures qui ont été mises à disposition des pèlerins pour assurer l'arrivée de ces milliers de fidèles. " 60 centres d'accueil et 16 sites d'hébergement sont prêts pour accueillir les pèlerins ", a soutenu le père Ratovonjanahary.

Amour. Il s'agit d'un voyage religieux durant lequel les fidèles devraient être animés par la " dévotion, amour, solidarité, communion, tolérance, sacrifice ", exhorte monseigneur Gabriel Randrianantenaina, secrétaire général de la conférence épiscopale de Madagascar. L'évêque de Tsiroanomandidy appelle, à cet effet, à se soustraire de tout " état d'esprit " contraire à ces valeurs chrétiennes durant le pèlerinage.

Dans ce sens, il a voulu faire taire les polémiques autour de la couleur orange des kits de pèlerins offerts par le couple présidentiel. " Ça n'a rien à avoir avec la politique ", a rassuré ce prélat catholique qui reconnaît, toutefois, qu'il y a des " sensibilités " pour certains sur le sujet. " Le seul objectif dans ce pèlerinage est de pouvoir vivre sa foi et d'adorer Dieu " selon cet évêque. En tout cas, " les kits ont été offerts et l'Église les a reçus comme des dons ", a souligné le secrétaire général de la conférence épiscopale malgache.

Unités d'intervention. L'évêque de Tsiroanomandidy tente d'écarter le sujet polémique et rassurer que " la journée mondiale de la jeunesse est un rendez-vous religieux " et non politique. Des dispositifs de sécurisation seront alors spécialement déployés dans le cadre de l'événement. " La sécurité routière sur tous les axes menant sur les sites et la disponibilité des unités d'intervention seront assurés par les éléments mixtes des forces de l'ordre ", a affirmé le général Ravoavy, directeur du Renseignement et de la Sécurité auprès du commandement de la gendarmerie nationale.

Ce haut responsable a, toutefois, recommandé les voyages durant la journée afin de minimiser les risques d'accidents et d'attaques de bandits. En tout cas, plusieurs ministères sont mobilisés aux côtés des forces de sécurité dans le cadre de ce pèlerinage.