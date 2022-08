Madagascar: Préparer l'après-bac - Des salons à visiter au Kianja Barea

Le baccalauréat en poche, les étudiants pensent à l'étape suivante : les études supérieures. Si certains bacheliers ont déjà trouvé leur voie, d'autres sont encore dans le flou.

Les salons consacrés aux études supérieures et les possibles débouchés pourraient indiquer quelques idées. Le Salon de l'Etudiant et de l'Emploi en fait partie. Ce salon se tient à partir de ce jour jusqu'à jeudi prochain 25 août 2022 au Kianja Barea à Mahamasina. Trois jours durant lesquels les exposants sont des universités, écoles et autres entités concernées par l'enseignement supérieur et l'emploi.

Le mois prochain, deux salons auront lieu à Antananarivo. D'une part, le Salon des Études Supérieures, 19e édition, organisé par Madajeune les 1er et 2 septembre 2022 à Akoor Digue, et d'autre part le Salon de l'Etudiant de l'Université d'Antananarivo, édition 2022, qui accueillera les futurs étudiants les 7 et 8 septembre 2022 sur l'Esplanade du Campus Universitaire d'Ambohitsaina.

Comme lors des précédentes éditions de ces salons, les informations sur les offres de formation sont attendues avec impatience par les futurs visiteurs. À noter que ce type de salon se délocalise également, comme c'est le cas pour le Salon de l'étudiant organisé par Madajeune qui a eu lieu à Toamasina la semaine dernière, les 18 et 19 août au Foyer FJKM Tranovato à Anjoma.