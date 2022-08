Cote d'Ivoire: Zatta - 1.000 plants d'essence diverse plantés par les agents de la CIDT

Zatta — Le directeur des approvisionnements et du patrimoine de la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles (CIDT), Ousmane Cissé a pris part à un planting d'arbres le 6 août 2022 à Zatta, région des Lacs dans le district autonome de Yamoussoukro.

C'était dans le cadre du projet " un jour, un million d'arbres " initié par la CIDT. En compagnie de ses collaborateurs régionaux, Ousmane Cissé et Lucien Kouamé Kouadio, chef de service développement durable ont planté au total 500 plants d'essence diverse à Zatta. Entre autres, le Makoré, le Niangon, l'Ebam, le Poivrier de Guinée, le Bois Bété, l'Acajou Blanc, l'Acajou de Bassam, le Framiré, le Fraké, le Sébestier et le Teck, en plus d'arbres fruitiers.

L'activité a vu la participation des populations particulièrement des jeunes de la commune. Selon Ousmane Cissé, représentant à cette occasion, René Silué, directeur général de la CIDT, cette cérémonie de reboisement illustre l'engagement éco-citoyen de l'entreprise. Rappelant ainsi, l'importance de cette initiative pour la reconstruction du couvert végétal et de la restauration des terres dégradées. " C'est aussi une opportunité pour inviter les collectivités publiques, le secteur privé, les coton-culteurs, les opérateurs de la filière bois, les agriculteurs, les Ong et les populations à s'approprier le reboisement qui constitue à la fois un investissement rentable et un rempart sûr contre la désertification et la dégradation des sols. Un planting d'arbres pour reboiser le couvert forestier et embellir les villes et villages est une excellente initiative.

Cela participe du développement durable ", a dit Ousmane Cissé. Cette journée de planting d'arbres à Zatta avait également pour objectif de sensibiliser les populations afin de les amener à contribuer au changement de comportement, pour l'adoption de bonnes pratiques en matière de protection environnementale. Depuis 2019, le projet " un jour un million d'arbres " a permis de planter 76.000 arbres en milieu rural et sur les différents sites de la CIDT à travers tout le pays. Pour cette année 2022, déjà 4.570 arbres sont plantés.