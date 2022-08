Sénégal: Ferme " Waar Wi " de Keur Madiabel - L'entrepreneuriat agricole à portée de main

À Keur Madiabel, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida) a mis en place une ferme villageoise d'un genre nouveau. Appelée " Waar Wi ", il s'agit de 10 fermes familiales d'un hectare chacune, regroupées et attribuées à 10 jeunes de la localité. Elle a été inaugurée, vendredi dernier, par le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au troisième jour de sa tournée agricole dans la région de Kaolack.

KAOLACK- Ils sont 10. Dix jeunes de Keur Madiabel, dont le plus âgé a 40 ans et le plus jeune 21 ans. Parmi eux, on retrouve un migrant de retour, un titulaire d'un Master 2 en Gestion à la Faseg, un étudiant en Master 1 en Environnement et météorologie, quatre qui ont abandonné les études à l'élémentaire ou au secondaire, un technicien en production végétale, un titulaire d'une Licence en Informatique. Mbaye Diouf, 21 ans, qui a quitté les bancs en classe de Seconde, a déjà semé des pastèques sur 0,25 hectare, 14 pieds d'orangers et s'apprête à démarrer le maraîchage en début septembre.

Mamadou Moustapha Lô, 25 ans, Maser 1 en Environnement et Météorologie a déjà planté, lui, huit pieds de citronniers, deux orangers et huit bananiers. Il se prépare également à faire du piment, du gombo et planter des papayers.

Des profils variés, des trajectoires diverses que le destin, par une de ces vicissitudes qui lui est propre, a décidé de faire cohabiter dans une ferme villageoise d'un genre nouveau. Cette ferme villageoise, imaginée et réalisée par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida), s'appelle " Waar Wi ". Elle est conçue sous forme circulaire avec 10 parcelles dotées chacune d'une chambre avec toilette intérieure, d'un poulailler de 12 m2, d'un magasin de stockage et d'un bassin d'arrosage. Au milieu, une Case foyer a été construite ainsi qu'un forage de 70 mètres de profondeur d'un débit de 80 m3 équipé, pour l'instant, pour une capacité de 40 m3 et qui fonctionne au solaire.

Comme dans les fermes " Naatangué ", ici, on privilégie la pluriproduction. Ainsi, chaque parcelle est équipée en système goutte-à-goutte sur 0,5 hectare pour les cultures maraîchères, tandis que le reste de la superficie est dédié à l'arboriculture. Chaque bénéficiaire pourra engager trois ouvriers agricoles dont les salaires seront pris en charge, pendant 10 mois, par un partenaire dans le cadre du programme École-Entreprise, nous souffle l'un d'eux.

D'un budget prévisionnel de 160 millions de FCfa, cette ferme a finalement coûté 150 millions de FCfa. Il y est prévu, à l'avenir, la mise en place d'un système piscicole, si l'on en croit le Directeur général de l'Anida, Elhadji Malick Sarr, qui s'exprimait, vendredi dernier, lors de la présentation du projet au Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, venu l'inaugurer.

La mise en place de toutes ces commodités, précise le Dg d'Anida, vise à mettre les jeunes entrepreneurs agricoles dans les conditions de rester et de réussir dans leur territoire. Il est d'avis que si les 10 bénéficiaires réussissent, ils feront des émules dans les localités environnantes. " Ce modèle est en train de faire son chemin. On en a réalisé sept. L'Union européenne, dans le cadre du Pasarsen, en a financé une vingtaine. Dans le Programme " Xëyu Ndaw Ñi " (Emploi des jeunes), on va en réaliser 80. Et dans le cadre du Provale, on va en réaliser une vingtaine ", liste Elhadji Malick Sarr.

Son agence a reçu les éloges du maire de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta. En effet, selon ce dernier, sans l'engagement de l'Anida, " cette gigantesque œuvre " n'aurait pas pu voir le jour. Au-delà des bénéficiaires directs, la pertinence du projet se trouve, à ses yeux, dans ses retombées socioéconomiques pendant son exécution. " Pas moins de 30 millions de FCfa ont été dépensés pour payer environ 150 jeunes ouvriers, manœuvres, maçons et plombiers qui ont contribué à la réalisation de cette ferme. C'est dire que l'Anida est en train de donner forme au Programme " Xëyu Ndaw Ñi ". Cette ferme est la forme la plus achevée de la lutte contre le sous-emploi des jeunes, la non-employabilité des jeunes et la pauvreté ", déclare celui qui est, par ailleurs, le Secrétaire général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes (Anpej). Abdoulaye Diatta d'inviter les bénéficiaires à préserver, sécuriser, gérer et pérenniser cette ferme.

Un appel apparemment bien entendu par ces derniers qui, par la voix de leur représentant, Momath Guèye, 32 ans et titulaire d'une Licence professionnelle en Informatique, se sont engagés à mériter la confiance du Comité de sélection qui les a retenus parmi tant d'autres candidats. " Nous venons à peine de démarrer nos activités. Nous donnons rendez-vous à tout le monde dans quelques mois. Cette ferme fait la fierté de tous les habitants de Keur Madiabel et nous savons que notre avenir se joue ici ", martèle-t-il.

Une détermination des bénéficiaires qui semble rassurer le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui les invite à ne pas décevoir les attentes placées en eux. " Cet investissement est une nécessité pour le Gouvernement du Sénégal, mais c'est une chance pour les bénéficiaires. C'est à vous de la saisir. Il ne faut pas qu'il y ait du laxisme dans le fonctionnement de cette ferme. Vous avez un grand défi : celui de montrer que l'agrobusiness est possible dans la zone et partout au Sénégal ", leur dit Moussa Baldé.

Un peu plus tôt dans la journée, le Ministre s'était rendu successivement dans la commune de Fass Barigo, dans le département de Guinguinéo, puis à Keur Socé, dans le département de Nioro. Dans le premier site, il a visité le champ d'arachide de 15 hectares d'un grand producteur de la zone dénommé Ibra Kébé. Dans le second site, Moussa Baldé a pu se faire une idée de la place de plus en plus prépondérante que gagne la culture du riz de plateau dans la région de Kaolack en visitant une parcelle rizicole de quatre hectares de riz Nerica 6 exploitée par deux frères.