Sénégal: Mobilisation sociale sur les droits des enfants - Les plus petits portent le plaidoyer

Saly, capitale des enfants du Sénégal, pendant 72 heures. Venus des 46 départements, ils prennent part à un atelier organisé par la Direction de la promotion des droits et de la protection des enfants (Dpdpe), sous la houlette du Ministère de la Femme de la Famille du Genre et de la Protection des enfants, dans le cadre de la Campagne nationale de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale sur les droits des enfants.

La rencontre qui a démarré ce lundi vise à opérer un passage d'approche où l'enfant est considéré comme un bénéficiaire à une étape où il sera désormais un acteur de sa protection.

Cette innovation constitue selon, la Dpdpe Diéguy Diop Fall, une amélioration paradigmatique critique pour que le Sénégal opère un saut qualitatif significatif dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la protection de l'enfant (Snpe). Ce nouveau paradigme présente l'important avantage de contribuer à éloigner durablement les vagues de violence faites aux enfants.

De manière générale, l'atelier vise à capaciter les enfants avec des connaissances pratiques en relation avec leurs droits et responsabilités, ce que la représentante des enfants et présidente du Conseil Consultatif des Jeunes et Enfants de Rufisque, Marie Bocondji Niang, a vivement magnifié.

L'objectif à l'issue de cet atelier est selon Mme Diéguy Diop Fall, de favoriser l'implication effective des enfants dans la politique nationale de protection.

Rappelons que bilan du premier plan d'action 2013-2015 et les recommandations issues de la première revue du secteur de la protection de l'enfant ont, entre autres, souligné l'insuffisante implication de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de la Snpe. La prise en compte limitée de la protection de l'enfant dans l'allocation des ressources publiques et la disparité de l'intervention des Partenaires Techniques et Financiers ont aussi impacté sur l'efficacité dans l'atteinte des objectifs initialement visés. Enfin le faible niveau de renforcement des enfants en vue de leur participation du point de vue pratique constitue un enjeu qu'il faut résolument adresser. Cet enjeu est en réalité central pour opérer un basculement majeur dans l'effectivité des stratégies et interventions de protection (prévention et prise en charge) de l'enfant.