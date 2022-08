Sénégal: Acquisitions de Peerless Network - Infobip renforce son offre en Afrique et dans le monde

Infobip, la plateforme mondiale de communications en Cloud, a finalisé l'achat du fournisseur mondial de voix sur IP (VoIP) Peerless Network, après avoir reçu les autorisations réglementaires au niveau fédéral et étatique.

Selon un communiqué de presse, cette acquisition renforce la présence d'Infobip aux États-Unis et lui permet d'étendre son offre de services vocaux dans le monde entier, créant ainsi un guichet unique mondial pour les communications omnicanales. La valeur de la transaction est d'environ 200 millions de dollars.

Grâce à cette opération, les clients d'Infobip peuvent désormais accéder au marché américain par le biais de Peerless Network, dont le réseau vocal national couvre 98 % des Américains dans 49 États. En outre, Infobip offre désormais aux clients de Peerless Network l'accès à sa plateforme de communication en tant que service (CPaaS), leader sur le marché, ce qui les aide à élargir leurs capacités omnicanales et à se connecter à leurs clients à l'échelle mondiale.

"Avec 57% des entreprises américaines qui utilisent déjà le CPaaS, l'acquisition de Peerless Network par Infobip permet à l'entreprise

d'augmenter immédiatement sa couverture et ses capacités ", a déclaré Courtney Munroe, vice-président de recherche et analyste, chez Idc. Fondé en 2008, Peerless Network propose des services vocaux agiles, rentables et simples à déployer, notamment des communications unifiées en tant que service, des protocoles d'ouverture de session (Sip), des services de messagerie, des Api et l'intégration de Microsoft Teams. Elle compte parmi ses clients des entreprises du classement Fortune 500, des opérateurs de réseaux mobiles de premier plan, des opérateurs de réseaux virtuels mobiles, des opérateurs intercirconscriptions, ainsi que les plus grands opérateurs locaux concurrentiels et fournisseurs de services VoIP des États-Unis.

"L'Amérique abrite de nombreuses entreprises et entreprises de plateforme de premier plan au niveau mondial, donc cimenter la présence d'Infobip aux États-Unis avec cet accord est une étape importante ", a déclaré Silvio Kutić, Pdg d'Infobip. L'acquisition crée une solution de bout en bout pour les communications omnicanales et permet aux entreprises de bénéficier du meilleur logiciel de CPaaS en mode SaaS. Ensemble, les deux sociétés offrent un réseau d'équipes locales au service des entreprises du monde entier.

"Infobip est la plateforme de communication en tant que service leader sur le marché, avec des capacités complètes et une échelle mondiale dont nos clients vont maintenant bénéficier. Combiné à notre réseau vocal de premier plan, nous offrons désormais un guichet unique pour les communications omnicanales ", a déclaré John Barnicle, Pdg de Peerless Network.

Infobip est une plateforme mondiale de communication en cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles par le biais d'une plateforme unique, les solutions d'Infobip en matière d'engagement omnicanal, d'identité, d'authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d'accroître la fidélité.