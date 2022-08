Sénégal: Premier League - Chelsea - Le verdict de Tuchel sur la boulette de Mendy

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s'est exprimé à propos de la boulette d'Edouard Mendy qui a permis à Leeds United de mener et de gagner ensuite 3-0 les Blues dimanche soir. C'était lors de leur troisième match de la saison en Premier League anglaise.

La scène s'est produite au stade Elland Road, lorsque le gardien de but de Chelsea a reçu une passe venant de sa défense et s'est fait chiper le ballon. Dans l'action, l'international sénégalais de 29 ans a voulu faire passer le ballon entre les jambes de Brenden Aaronson. Ce dernier n'a pas mordu à l'hameçon et en a profité pour marquer dans la but vide à la 33e minute.

Quatre minutes plus tard, Mendy a encaissé un second but sur coup-franc, avant un troisième en seconde période pour le score final de 3-0. " Il se connaît. Avec ce genre d'erreurs, je ne sais pas s'il est nécessaire de parler beaucoup. Il sait que c'est une erreur. Tout le monde dans le monde voit cette erreur et c'est une énorme erreur à un moment crucial du match. Ça n'aide pas. C'est lui qui est le plus déçu. Cela nous a coûté cher. ", a déclaré Tuchel selon le Guardian.