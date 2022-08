Afrique: Toutes les 20 minutes - Une espèce de la faune terrestre ou marine disparaît

Une étude menée par l'Institut d'écologie de Mexico et deux chercheurs américains, publiée en 2017, a conclu que la perte de la biodiversité a été largement sous-estimée jusqu'à présent.

Cette vaste étude a été consacrée à dénombrer non pas les espèces, mais les populations d'animaux au sein de chaque espèce. "Les populations sont des groupes d'individus interconnectés génétiquement. Donc lorsqu'on en perd c'est un pool génétique unique qui disparaît", explique Franck Courtchamp, biologiste au Cnrs. Le nombre de populations menacées le plus élevé se trouve entre les tropiques, là où se concentre la biodiversité.

En effet, tous les ans, plus de 26.000 espèces disparaissent de la surface de la planète, des espèces issues de la flore et de la faune sauvages, soit une espèce de la faune terrestre ou marine toutes les 20 minutes. Cela nous concerne tous. C'est la course contre l'extinction. Car les facteurs se multiplient pour accélérer aussi l'extinction de l'espèce humaine : guerre, catastrophe naturelle, réchauffement climatique, OGM, conflits, pesticides dans les fruits et les légumes, pollutions, viandes et poissons d'élevage, médicaments avec compositions déconseillées... Nous sommes devenus de vrais consommateurs qui ne contrôlent plus ce qui se trouve dans nos assiettes. Et cette course nous concerne tous.

La liste rouge des espèces menacées dans le monde

Selon l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) en 2015, pas moins de 23.250 espèces de plantes et d'animaux sont menacées d'extinction.

Un chiffre sans doute sous-estimé étant donné que moins de 3% des 1.9 million d'espèces ont été évalués pour la Liste Rouge UICN.

Par ailleurs, 1,9 million d'espèces végétales et animales sont connues, c'est-à-dire décrites et nommées. Selon les estimations, il en resterait 10 ou 100 millions à découvrir.

Lors des 500 dernières années, l'activité humaine aurait été responsable de l'extinction de 834 espèces. Notons aussi que 25% des mammifères, 13% des oiseaux et 41% des amphibiens seront très fortement menacés d'extinction dans un futur proche, alors que le nombre total d'espèces menacées a augmenté de 5.205 à 23.250 depuis 1996.

Les pays où les espèces disparaissent le plus vite sont l'Indonésie, l'Inde, le Brésil et la Chine.