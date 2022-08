Ile Maurice: Réunion - Voyager sans passeport, une aubaine pour beaucoup

L'opération de séduction pour faire grossir le nombre de voyageurs en provenance de l'île de la Réunion semble déjà attirer des convoitises. Si Maurice figure parmi les destinations préférées à l'île sœur, le renouvellement de passeports pose problème. C'est pour cela que certains n'attendent plus que la possibilité de voyager sans passeport pour sauter dans le prochain vol.

L'objectif d'atteindre un million de visiteurs d'ici fin décembre est toujours d'actualité. Selon les dernières données de Statistics Mauritius, de janvier à juillet, le pays a déjà accueilli 470 640 touristes. Et pour essayer de grossir le nombre, le gouvernement mauricien se penche sur la desserte réunionnaise. Sachant que ces voyageurs font face à un problème de taille avec le retard du renouvellement des passeports (voir hors texte), les autorités mauriciennes proposent de laisser entrer les touristes réunionnais sur le territoire avec leur carte d'identité, une expérience déjà faite en 2018.

En conférence de presse vendredi dernier, le ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, a fait comprendre qu'une demande a déjà été formulée auprès des autorités françaises. "Nous sommes confiants à l'effet qu'avec la coopération du gouvernement français, cette décision pourra entre mise en œuvre et faciliter l'arrivée en masse des touristes réunionnais." La question a été posée aux Réunionnais, qui ne sont certes pas contre l'idée de venir à Maurice sous ces conditions. "Ce serait super. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura plus de monde chez vous grâce à cette initiative", avance Mary de St. Gilles. Elle confie qu'elle et ses enfants ont une passion pour notre île. "C'est vrai qu'avec le passeport actuellement, c'est un peu compliqué. C'est une simplicité qui s'installe, et je trouve que c'est bien."

Avis que partage aussi Guillaume. "Je trouve que c'est une bonne chose car actuellement le temps d'attente pour avoir un nouveau passeport est plus long qu'à l'accoutumée en France. Par contre, cela ne baisse pas le prix du billet d'avion qui reste assez cher." Et malgré cette mesure, il ne compte pas pour autant venir ici, surtout avec les prix qui ne cessent de grimper.

C'est également ce que pense Lucie Gonella. "Le coût d'un passeport est environ 90 euros (environ Rs 4 171), et si on doit le faire pour toute la famille, la facture grimpe ! Mais ce n'était pas la priorité. Il faudrait avoir plus de transparence sur le prix des billets car seulement 220 km séparent les deux îles. Quand je vois qu'un billet aller-retour entre Paris et Barcelone, 1000 km environ, est à moins de 100 euros (environ Rs 4 635), je reste stupéfaite. D'autant plus qu'entre les deux îles, le billet coûte environ 210 euros (environ Rs 9 734). Il faut un budget de 800 euros (environ Rs 37 084) pour quatre personnes."

Lucie Gonella se pose plusieurs questions. "Est-ce que les prix sont élevés car il n'y a pas de concurrence entre Air Mauritius et Air Austral qui desservent cette destination ? Ou alors parce que nous quittons la zone euro, alors le prix est plus cher ?" La jeune femme avance que si les prix étaient moins élevés, il y aurait plus de touristes. "Certes venir avec sa carte d'identité est une bonne idée, mais c'est juste de la poudre aux yeux car le fond du problème n'est pas réglé." Sollicitée, l'agence de voyages Transcontinents de St. Denis ajoute qu'après Paris, Maurice reste la deuxième destination choisie par ses clients. "On pense qu'avec cette initiative, plus de personnes voudront faire le déplacement."

À savoir que cette idée a déjà été utilisée par le passé. Du 16 août au 10 octobre 2018, une campagne 'Maurice sans passeport' avait été lancée entre les deux îles. Certaines conditions devaient être respectées, comme passer au moins deux nuits à Maurice. Les voyageurs devaient être munis de leur billet retour, avoir une assurance et suffisamment d'argent pour leur séjour, sans oublier un logement confirmé. Selon les données de Statistics Mauritius, environ 35 022 Réunionnais avaient fait le déplacement, alors qu'à la même période en 2017, le nombre de touristes réunionnais tournait autour de 33 263.

Passeport en France : Un retard coûteux

Il revient que les délais pour l'obtention de passeport et même de la carte d'identité ont explosé. Le gouvernement français a eu recours à une enveloppe d'urgence de 10 millions d'euros au mois d'août pour essayer de rattraper le retard qui est dû au fait qu'après deux années de restrictions et de confinement, les Français ont voulu mettre à jour leurs documents d'identité pour pouvoir voyager. Cela a provoqué plusieurs problèmes, à plusieurs niveaux.