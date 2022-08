Ile Maurice: Des sympathisants - "Bé Darren koté ?"

Dominique Seedeeal, alias Darren Activiste, était en cour de district de Port-Louis hier matin. Et, une fois de plus, la motion pour sa remise en liberté conditionnelle a été rejetée. Il a été reconduit en cellule policière et devra patienter jusqu'au lundi 29 août pour sa prochaine comparution.

L'habitant de Grand-Baie est sous le coup d'une accusation provisoire de diffusion de fausses nouvelles. Il a été arrêté samedi alors qu'il faisait un live Facebook où il accusait la Special Striking Team, nouvelle unité de la police menée par l'assistant surintendant de police Ashik Jagai, d'avoir planté de la drogue chez l'avocat Akil Bissessur.

Fait notable : alors qu'il devait comparaître en cour à 10 heures, c'est aux alentours de 9 heures qu'il y a été conduit, sans même que sa famille ne soit mise au courant. Ce que déplorent les quelques personnes venues le soutenir. Parmi, Bryan, un habitant de Tranquebar. "Bé Darren koté ? Inn dir 10-zer li pou vini bé li pa la." C'est plus tard qu'il apprendra que Darren Activiste était déjà reparti. Une autre dame, qui se présentera comme celle "ki Darren ti édé Bambous", déplore la façon dont il est traité. "On ne sait même pas s'il va bien et on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui."

"Bé kuma zot fer sa ? Li pasé so fami pa koné ? Pa mem trouv li ? Pa mem koné si li bien ? Pé amenn manzé pou li pé bizin kit kot filling, pa pe less get li. Ki linn fer ?"

Plus tard, ce sera au tour de la sœur de Darren, Ornella, d'arriver en cour. Paniquée en ne le voyant pas venir, elle appellera alors les Casernes centrales. Elle tombera des nues en apprenant que son frère avait déjà comparu en cour. "Bé kuma zot fer sa ? Li pasé so fami pa koné ? Pa mem trouv li ? Pa mem koné si li bien ? Pé amenn manzé pou li pé bizin kit kot filling, pa pe less get li. Ki linn fer ?" De son côté, le frère de Darren, Hans, confie que les dernières informations qu'il détient concernant son frère indiquent que ce dernier va bien. "Il y avait des rumeurs selon lesquelles il n'allait pas bien mais ce ne serait pas le cas, même si rien n'est sûr... Toute cette situation affecte la famille, surtout notre mère... "

C'est d'ailleurs dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que Satroopa Seedeeal, 55 ans, s'est exprimée, à travers les larmes. "Mon fils n'est pas méchant. Laissez-le tranquille. Rendez-lui sa liberté... "

C'est la troisième fois cette année que Darren Activiste se fait arrêter. La première fois, c'était en avril, dans le sillage des émeutes à Camp-Levieux. Aux côtés d'autres citoyens, il protestait contre la hausse des prix du carburant. Quelques jours après, la police l'embarquait de nouveau après qu'il s'est présenté au poste pour signaler sa présence avec quelques minutes de retard.

Sollicité pour une réaction par rapport au fait que Darren Activiste ait été présenté en cour plus tôt que prévu hier matin, Me Neelkanth Dulloo explique que c'est une chose "tout à fait normale". L'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, assurait hier pour sa part "qu'aux dernières nouvelles, Darren allait bien. S'il se sent mal, la police se chargera de le conduire à l'hôpital. Pour ce qui est de l'heure de son passage en cour, ce n'est pas la police qui décide. So avoka ti bizin konn ler-la".