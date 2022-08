Ile Maurice: Arrestation arbitraire - Yasheel Rungee contre-attaque

Il clame son innocence depuis le début. Le 28 juillet, Yasheel Rungee a fait servir une mise en demeure à l'État. Il réclame des dommages pour fausses allégations et arrestation arbitraire.

Tout a commencé le 11 septembre 2020. Yasheel Rungee, qui était enseignant à l'époque, est interpellé par une équipe de l'ADSU et est emmené au poste de police de Saint-Pierre. Dans sa mise en demeure, il avance que les policiers l'ont "falsely and maliciously accused" d'être en possession de drogue et qu'il a été détenu illégalement au poste de police de Moka. Il fait aussi ressortir que pendant son interrogatoire, il a appris que la police avait déjà "leaked to the press" qu'il avait avoué le délit de trafic de drogue alors que ce n'était pas le cas. Il affirme aussi qu'un des policiers a pris sa photo, et elle avait été publiée dans plusieurs journaux.

Yasheel Rungee avance que lors de son interrogatoire, il avait été brutalisé. Sa voiture avait été saisie et lorsqu'il l'a récupérée, il a constaté que Rs 12 000 manquaient de son portefeuille et plusieurs documents manquaient à l'appel. Le retrait de cette somme a été prouvé par un document bancaire. Après 19 jours en détention, il a été libéré sous caution et après avoir raconté son calvaire à la radio, sa maison a été fouillée par la police. Dans sa plainte, Yasheel Rungee explique que suite aux agissements de la police, il avait été licencié de son travail, sa mère avait été hospitalisée et il s'est retrouvé en difficulté financière.

Silence de l'IPCC 21 mois après

Par ailleurs, Yasheel Rungee a adressé un énième mail à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) le 11 août pour savoir où en est son affaire car depuis le mois de novembre 2020, il avait consigné une plainte contre l'équipe qui l'avait été arrêtée. 21 mois après, il n'a toujours aucune réponse. "Le cas est simple. En appliquant la logique de base, il sera facile de déterminer si c'est Yasheel Rungee ou l'équipe de l'ADSU qui était en possession de drogue au moment des faits." De plus, il affirme que sa voiture a été gardée "off record" car le responsable du poste de police n'était pas au courant que le véhicule y était.

Il rappelle aussi qu'une demande a été faite au commissaire de police pour sécuriser les images de Safe City. Il fait aussi ressortir qu'il souhaite avoir une explication sur le fait qu'il a été interrogé dans la cuisine du poste de po- lice de Saint-Pierre et non dans l'interrogation room. "M. Rungee firmly maintains that it was the team of ADSU Flacq who was in possession of the exhibits and accuses directly the inspector Sevanandee for writing a fake statement" peut-on lire dans le mail.

Dans une interview à l'express l'année dernière, Yasheel Rungee avait rappelé que c'est ce même inspecteur qui avait mené l'opération contre John Brown, où les images CCTV avaient révélé que la drogue avait été plantée lors de cette opération. Depuis, l'inspecteur a été muté à la Special Supporting Unit.