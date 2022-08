Ile Maurice: Congrès du Parti travailliste - Tractations - des partisans réclament une "promotion" pour Shakeel Mohamed

De nouvelles têtes feront leur entrée au sein du comité exécutif et un vote désignera ceux qui rejoindront le bureau politique, dimanche. Des délégués du no 3 font pression pour que Mohamed soit leader adjoint.

Le Parti travailliste (PTr) mobilise ses troupes en vue de son congrès annuel qui aura lieu dimanche. De nouvelles têtes, apprend-on, feront leur entrée au sein du comité exécutif et un vote désignera ceux qui rejoindront le bureau politique. En attendant, les tractations et les lobbies vont bon train depuis plusieurs semaines. Des délégués de la circonscription no 3, Port-Louis Maritime/Port-Louis, par exemple, tentent de convaincre la direction du PTr de "promouvoir" Shakeel Mohamed.

Selon nos renseignements, un haut cadre du constituency labour party au no 3, se faisant le porte-parole des membres de ce comité, a approché Navin Ramgoolam pour lui demander d'accorder une promotion à Shakeel Mohamed, afin qu'il soit nommé leader adjoint des Rouges. Les partisans du député arguent que c'est grâce à lui que le PTr a pu faire élire plusieurs candidats dans la région de Port-Louis et dans les autres circonscriptions. Ils estiment aussi qu'avec Shakeel Mohamed aux côtés de Navin Ramgoolam, le PTr pourrait affronter seul le MSM lors des prochaines élections.

Cependant, cette stratégie et la requête des partisans de Shakeel Mohamed ne font pas l'unanimité au sein des rouges. Un membre des rouges affirme qu'il "faut faire passer le pays avant tout" sans en dire plus. Shakeel Mohamed déclare quant à lui qu'il n'est pas au courant de ce lobby. "Je n'en savais rien. Si jamais c'est le cas, c'est légitime et je me sens flatté par cette démarche.

Je dis merci à cette personne. De toute façon, c'est le comité exécutif qui décide qui sera le leader adjoint. Ce n'est pas mon style de faire ce genre de demande. J'en suis à mon quatrième mandat. J'ai appris des anciens. J'apprends avec les jeunes. Je pense que c'est le bon moment pour faire la transition entre les anciens et les nouveaux." Concernant l'argument selon lequel il a aidé le PTr à faire élire des députés, Shakeel Mohamed maintient que "tout le monde a fait le maximum".

Par ailleurs, et ce n'est pas une surprise, Dhaneshwar Damry, dit-on, pourrait faire son entrée par la grande porte au sein du comité exécutif du PTr. L'homme d'affaires, apprend-on, aurait fait comprendre à son entourage qu'il s'y verrait bien. "Il aura certainement sa place dans le comité exécutif puisqu'il est très proche de Navin Ramgoolam", fait valoir un membre du parti. Dhaneshwar Damry est qui plus est si proche de Navin Ramgoolam qu'il l'a accompagné en Inde pour son traitement alors que l'ancien Premier ministre avait contracté le Covid-19. On affirme en outre que Damry compte parmi ceux qui caressent le rêve de devenir leader du PTr...

Patrick Assirvaden, le président du parti, confirme pour sa part qu'il est au courant du fait qu'il y a des lobbies et des tractations pour la nomination aux postes importants et pour choisir les membres du comité exécutif. "Mais rien n'a encore été décidé. Tout se passera ce dimanche et lors d'une prochaine réunion dudit comité."

Il faut savoir que la direction du PTr a enregistré plus d'un millier de demandes de personnes souhaitant intégrer le comité exécutif des rouges. Cependant, il n'y aura pas de place à bord pour tout le monde, seuls quelque 200 sièges étant disponibles, selon Patrick Assivaden. Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, l'a lui aussi bien fait comprendre. D'où l'importance d'une série de réunions explicatives dans les différentes circonscriptions pour qu'il n'y ait pas de frustrés.

Événement en deux parties

Le congrès annuel du PTr se déroulera en deux phases dimanche matin, au Trianon Convention centre. La partie protocolaire, pendant laquelle le leader des rouges Navin Ramgoolam et le président du parti Patrick Assirvaden feront un discours, se déroulera en présence d'invités. On aura droit à des messages d'associations de partis politiques étrangers dont le PTr est membre. Par la suite, pendant la deuxième partie, les membres du comité exécutif seront désignés.