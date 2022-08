Ile Maurice: Banque de sang - Un vieillissement des donneurs recensé

On aperçoit souvent les cars de la Blood Donors Association qui sillonnent les routes de l'île. Les responsables sont à la recherche de ceux qui peuvent sauver une vie.

Toutefois, le constat est que la population donneuse de sang se fait vieille, et les jeunes ne semblent nullement intéressés à suivre les pas de leurs aînés, comme le soutient le président de la Blood Donors Association, Dewanand Hossen.

Cela fait de nombreuses années que Ved Ramphul donne régulièrement son sang. "On me dit que les personnes qui ont du cholestérol voient leur taux être réduit en donnant leur sang. En offrant ce sang, je prends ma santé en main." Pour lui, ce n'est qu'avec une bonne ligne de communication que les donneurs peuvent se rendre aux différents points pour offrir leur sang. "Je me souviens qu'il y a eu une campagne au sein d'un Kovil. Jeunes et moins jeunes se sont joints à nous pour cet événement." Toutefois, il lance un appel au ministère de la Santé, surtout pour ce qui est de l'aiguille utilisée. "Si c'est possible de retourner à l'ancienne aiguille se serait bien. La nouvelle fait un peu mal au bras."

Check-up gratuit

Denis est aussi un donneur régulier. Chaque année, il donne au minimum six fois son sang. Aujourd'hui, il est à l'aube de la retraite, et donc, l'aventure va bientôt prendre fin. S'il n'a jamais regretté de donner son sang, il est déçu qu'au fil de ces nombreuses années, jamais on ne lui a offert un cadeau pour toutes les vies sauvées. "Je ne demande pas d'argent. Mais on aurait pu nous offrir un check-up général, au moins une fois par an. Cela aurait encouragé d'autres personnes à venir de l'avant."

Au niveau de la Blood Donors Association également, Dewanand Hossen constate le vieillissement chez les donneurs. "Les jeunes ne semblent pas intéressés à donner leur sang." Il confie que des campagnes sont faites dans les collèges afin d'encourager les collégiens à le faire. "Certes, il faut qu'une personne ait 18 ans pour donner son sang, mais avec le consentement des parents, même ceux âgés de 17 ans peuvent le faire."

Mais cela ne semble pas donner de résultat positif. "Si ces jeunes ont un membre de leur famille qui est souffrant, et a besoin de sang, ils peuvent faire l'effort d'aller en donner, au cas contraire, non." Selon lui, il y a aussi trop de préjugés concernant ceux qui donnent leur sang. "Les personnes pensent qu'elles vont tomber malades. D'autres ont peur." Pour celui qui a donné son sang plus de 200 fois, il ne faut pas hésité. Il faut juste se dire qu'on le fait pour quelqu'un qui en a extrêmement besoin...