Cote d'Ivoire: Bin-Houye - Alassane Ouattara octroie 150 millions supplémentaires au budget de la commune

La commune de Bin-Houyé ne finira jamais de dire merci au Président Alassane Ouattara. Et pour cause, cette localité de la région du Tonkpi est en train de se métamorphoser grâce au chef de l'Etat. Au cours de la deuxième réunion du conseil municipal de l'année qui s'est tenu la semaine dernière, le maire André Narcisse Meman et ses administrés ont, à travers un standing ovation, rendu un vibrant hommage au premier des Ivoiriens.

Au cours de cette réunion, outre les sujets à l'ordre du jour, l'accent a été mis sur le budget modificatif. À ce sujet, le premier magistrat de cette commune, par son lobbying auprès de la plus haute autorité de l'État, a obtenu une augmentation de 150 millions de francs CFA du budget communal. Ce, pour permettre à la mairie de mettre en place les projets déterminants pour son décollage. Cette rallonge budgétaire s'explique aussi par le fait que la municipalité s'est dotée d'un plan stratégique de développement (PSD) et d'un plan d'urbanisation directeur (PUD) avec l'appui du BNETD.

" Avec cet instrument de planification, nous devenons crédibles devant les bailleurs et l'État ", a confié le maire Meman. Si la commune peut se vanter d'une telle prouesse, elle le doit au président de la République qui n'a pas hésité à aider la commune pour faire de Bin-houyé une cité émergente. " Je tiens à le souligner, à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, Bin-houyé vient de bénéficier auprès de l'État, d'un appui supplémentaire de 150 millions de francs CFA. C'est cet appui qui nous permettra d'adopter un nouveau budget. Au chef de l'État, je tiens à exprimer la gratitude de toute la commune de Bin-houyé ", a indiqué, très ému, le maire.

Sans oublier de remercier le Premier ministre Achi Patrick et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Le budget modificatif 2, qui s'élève à 436,29 millions francs CFA a été adopté par l'ensemble des conseillers municipaux présents à cette réunion. De même que le programme triennal 2023-2024-2025. Ce programme chiffré à 879,32 millions francs CFA, prend en compte 61 actions dont 28 projets. Les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, l'eau potable et les routes.