Cote d'Ivoire: Admis à poursuivre leurs études à l'étranger -Amadou Coulibaly aux étudiants boursiers d'ESATIC - " Vous avez le devoir de revenir apporter votre pierre à l'édification de la nation "

Faire de la Côte d'Ivoire le hub du développement numérique et de la formation de pointe dans le secteur des technologies. C'est l'une des priorités du Président de la République, Alassane Ouattara, en inscrivant la Stratégie de développement numérique dans le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025.

En cohérence avec cette vision, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, ne manque aucun instant pour promouvoir l'excellence. Ainsi, mardi dernier, à son cabinet à l'Immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, il a tenu à honorer et récompenser dix (10) étudiants de l'Esatic (Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication) admis à effectuer une mobilité /co-diplomation en France et en Tunisie. Avec eux, le ministre a également honoré cinq (05) enseignants-chercheurs de cette école d'excellence, promus au Cames (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur), aux grades de professeur titulaire, maître de conférences et maître assistant.

La Côte d'Ivoire mise aussi sur la mobilité et la Co-diplomation

Exprimant l'ambition du gouvernement ivoirien de poursuivre sa politique de partenariat, avec les meilleures écoles, afin d'aider les jeunes à acquérir de solides connaissances dans le secteur des Tic, Amadou Coulibaly a engagé les heureux boursiers à rentrer au bercail afin de contribuer à l'essor de la Côte d'Ivoire. " Le gouvernement souhaite poursuivre sa politique de partenariat entre l'Esatic et les meilleurs établissements du monde, en octroyant aux meilleurs étudiants des bourses d'étude à l'étranger afin de les aider à se frotter aux meilleures connaissances dans leur domaine ", a-t-il indiqué. Après avoir félicité les lauréats pour la qualité de leur travail, le ministre de l'Economie numérique a fait savoir que cette politique de partenariat permettra aux étudiants d'acquérir de l'expérience à l'effet d'apporter leur pierre à l'édification de la nation.

Il a souligné qu'aucun développement économique ou social n'est concevable sans le développement du numérique. "Vous allez poursuivre vos études à l'étranger, n'oubliez pas que vous êtes redevables au pays qui a investi dans votre formation. Vous avez le devoir de revenir apporter votre pierre à l'édification de la nation, afin de permettre à vos jeunes frères de bénéficier des mêmes chances que vous ".

Ainsi, selon le premier responsable de la Communication et de l'Economie numérique, avec l'apport de ses filles et fils dans ce secteur d'activités, la Côte d'Ivoire qui aspire à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, à l'horizon 2030, pourra atteindre cet objectif avec la contribution forte du secteur numérique. Et c'est à juste titre que le gouvernement ivoirien, " entend mobiliser plus de 50 milliards de FCFA pour financer le secteur du Numérique dans le cadre de la mise en œuvre du Pnd 2021-2025 ".

L'occasion était aussi belle, pour le directeur général de l'Esatic, Pr Adama Konaté, de présenter au ministre tous les lauréats au nombre desquels Mlle Apia Moya, étudiante en Master 1 " Réseaux et Télécommunications ". Elle est, par ailleurs, lauréate du Prix national d'excellence 2022 pour la meilleure initiative numérique féminine et pour la mise en place de Smart Agri, un concept qui fait la promotion de l'agriculture intelligente.

A chacun des étudiants, le ministre, lui-même, féru du numérique et des Tic, a offert un ordinateur portable de dernière génération avec tous les accessoires. Pour permettre aux étudiants de voyager en toute quiétude, le ministre leur a remis une enveloppe.