Cote d'Ivoire: Sidy Ouédraogo (auteur de " L'Identité ") - " Avec cette nouvelle théorie, il n'y a de contre-exemple "

interview

Enseignant des mathématiques, Sidy Ouédraogo a découvert une théorie qu'il a baptisée " l'identité ". Dans cet entretien, il la présente et surtout exprime sa volonté de la voir être enseignée dans les écoles.

Vous avez fait une trouvaille en Mathématiques dénommé " L'identité ". Pouvez-vous nous l'expliquer ?

Une identité, c'est une loi mathématique invariable quel que soit le nombre. Elle est représentée par des lettres et des chiffres. Son principe est simple. Quel que soit le nombre qui va remplacer la lettre, on trouvera toujours la même identité. Dans les classes de 4ème et 5ème, nous enseignons les identités remarquables.

Justement, quelle est la spécificité de votre découverte ?

C'est le carré. En mathématiques, une expression algébrique n'a de valeur que lorsqu'elle peut être appliquée à un objet dans la nature et cela peut se vérifier, soit en géométrie ou dans un autre domaine scientifique. Dans ce cas, cette théorie n'aura plus de valeur. Ici, nous parlons du carré. De l'école primaire à la terminale, l'on enseigne que le carré est un parallélogramme qui a quatre côtés égaux. Et nous avons une formule bien déterminée pour calculer le périmètre et l'aire. Mais, le carré a aussi son secret. Je crois que c'est l'observation des phénomènes de la nature qui fait évoluer la science. Et j'ai découvert que la carré a une spécificité, notamment le nombre a. Quel que soit le nombre a, 2a x 2a = 2a²+ 2a². C'est une loi mathématique qui se rapporte uniquement au carré. Je pense que l'informatique se base sur les mathématiques pour évoluer. Tout nouveau développement d'une science s'appuie toujours sur ce qui existe. Et quand on parle de progrès, c'est une évolution dans le sens d'une amélioration. Mon objectif, c'est que cette théorie soit enseignée dans les établissements scolaires et intéresse les scientifiques. Car, la science évolue.

Avez-vous approché des scientifiques pour leur présenter cette théorie ?

J'y pense. Je vais souvent échanger avec les professeurs des mathématiques et des sciences physiques de l'Université Nangui Abrogoua. Je les écoute beaucoup puisque ce sont mes maîtres. Et je leur pose également énormément de questions.

L'Institut de recherches mathématiques valide en général toutes les découvertes. Avez-vous présenté la vôtre à cette structure ?

Je ne l'ai pas encore fait. J'irai leur présenter cette nouvelle théorie, mais j'ai la certitude qu'il n'y a pas de contre-exemple.

Qu'est-ce qui vous fonde à dire cela ?

En mathématiques, nous avons trois méthodes de démonstration : la démonstration par contraposition c'est-à-dire quand on a un théorème, on démontre le contraire de ce théorème ; le contre-exemple ; et la démonstration par disjonction, autrement dit par différents par cas. Avec toutes ces démonstrations, il n'y a pas de contre-exemple. Ce qui signifie que ma théorie est exacte et donc valable.

Que peut apporter cette théorie aux élèves si elle est enseignée dans les écoles ?

Vous savez, la science est vérité et la vérité, c'est la saisie exacte de la réalité d'une chose. Le carré, c'est le carré. Il a quatre côtés. Mais, un carré peut être divisé en quatre carrés égaux. Ce ferait 4 a², qu'on peut présenter sous forme de produits. Les mathématiques, c'est de la démonstration. Et quand, il n'y a pas de propositions pour vous contredire, vous dites vrai. En mathématiques, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Tout évolue, les mathématiques doivent donc évoluer. Pour revenir à votre question, je dirai simplement que cette théorie va enrichir les connaissances en mathématiques des élèves et ce sera un acquis important pour eux.

Pour finir, avez-vous quelque chose de particulier à dire au monde éducatif ?

Je voudrais demander à l'Institut de recherches mathématiques que j'irai voir d'ailleurs de contribuer à valider cette identité. Cet institut soumet les découvertes mathématiques à une commission qui les étudie avant de les valider. Des experts vont analyser l'importance scientifique de cette découverte. A tous les acteurs du monde éducatif, notamment les scientifiques, je conseille vivement de porter un regard attentif sur la nouvelle théorie mathématique que j'ai découverte. Elle est exacte et il faut l'enseigner aux élèves.