Congo-Kinshasa: Instauration de la paix et engagement pour le développement de la RDC/ADR - Elvis Mutiri Wa Bashara appelle les congolais au patriotisme

Préoccupé par la situation sécuritaire de la partie Est de la République Démocratique du Congo, le parti politique Alliance pour le Développement et la République, ADR en sigle, a organisé une matinée politique sous la thématique : "Enjeux sur la sécurité, la paix et le développement ", samedi 20 août dernier, dans la salle de conférence de la paroisse de Fatima. Au cours de cette matinée politique, le Président national de l'ADR, le Député national Elvis Mutiri Wa Bashara, a appelé les congolais au patriotisme pour un Congo sécurisé, prospère et fort.

Devant tous les militants et cadres venus à ladite matinée politique, l'Honorable Elvis Bushiri a lancé un appel au soutien aux FARDC. "Nous soutenons nos forces loyalistes de la République qui sont à la ligne de bataille face aux rebelles de M23. Sur ce, seul le patriotisme peut sauver l'Est de la République. En ce jour, je me permets de lancer un appel de patriotisme à tous nos compatriotes parce que, parfois même à l'Assemblée Nationale, J'entends les Elus du peuple dire : nous sommes fatigués de la situation sécuritaire de l'Est. Nous sommes un seul peuple, c'est le peuple congolais, nous avons un seul pays, c'est la République Démocratique du Congo. Donc, chaque congolais devrait se sentir menacé face à cette agression des rebelles ", a-t-il recommandé.

A en croire le Président national de l'ADR, seuls l'unité et l'amour de la nation feront en sorte que l'ennemi de la République soit radié définitivement sur le sol congolais. Il sied de signaler que l'ADR est un parti politique créé en 2011, qui lutte pour l'instauration de la paix, la sécurité et le développement en RDC. Il prône l'entreprenariat dans tous les secteurs de la vie sociale et soutient l'émergence d'un Etat de droit pour que le développement soit assuré et que la justice soit équitable pour tout le monde.