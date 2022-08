Congo-Kinshasa: Surpeuplement et accès difficile aux soins de santé /RDC - L'Asadho appelle au désengorgement urgent de la prison Centrale de Makala

Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme

African Association for the Defence of Human Rights

COMMUNIQUE DE PRESSE N°006/ASADHO/2022

"La prison de MAKALA est toujours un mouroir "

L'Association de défense des Droits de l'Homme, ASADHO en sigle, s'inquiète du nombre de personnes qui décèdent chaque mois à la prison de MAKALA à Kinshasa, soit 65 personnes du mois d'avril au mois de juillet 2022.

Il ressort des enquêtes menées par l'ASADHO sur la période allant d'avril à juillet 2022 que 65 personnes sont décédées sans que des mesures adéquates ne soient prises pour mettre fin à cette situation qui résulte des mauvaises conditions d'hébergement, du surpeuplement et d'accès difficile aux soins de santé.

L'ASADHO rappelle que par son communiqué de presse n°003/ASADHO/2022 intitulé : " Trop de morts à la prison de MAKALA à Kinshasa " du 28 avril 2022, elle s'était déjà inquiétée de cette situation.

Si en mars 2022, il y avait eu 32 morts, il y a lieu de relever que d'avril à juillet 2022, 65 prisonniers sont décédés, à raison de 32 décès en avril, 18 décès en mai, 8 en juin et 7en juillet 2022.

Il s'agit de :

Avril 2022

1. BOLIA JEREMIE (pavillon 11b)

2. KAYEMBE GABY ( pav 3A)

3. BOYIMBO NDJOLI (pav 6a)

4. LUKUBIKA MAZULU ( pav 11a)

5. KASHAMA KELVA ( pav 11a)

6. ILANGA BOLIA 03.04.2022 (pav 4a)

7. BONAKANZA CLAUDE 03.04.2022 (PAV 11A)

8. MATONDO KWANZAMBI 05.04.2022 (PAV 11B)

9. MOYIMO NDJOLI 05.04.22 (PAV 6A)

10. BITUBI MINGU 05.04.22 (PAV. 6A)

11. LUBENGI BIENVENU 05.04.22 (PAV 4B)

12. KABUNGU DIEU 06.04.22 (PAV 3A)

13. MULOPO MOTESERE 07.04.22 (PAV 3B)

14. BANZA KATAYI ROGER 09.04 (pav 6A)

15. BANGAMBI JUSTIN 10.04( PAV 11B)

16.MBANGA BLAISE 10.04 (PAV 3A)

17. KITAMBALA KILADI 11.04 (PAV 5B)

18. MUTOMBO OSEKI 15.05 (PAV 11B)

19. TAYEYE PATHY 16.04 (PAV 11B)

20. LOKWA MOTULI 18.04 (PAV 4A)

21. SUNDA PIERRE 19.04 (PAV 11B)

22. LANDU KAYEMBE 19.04 (PAV 4B)

23. MATEMBI LADIDILA 19.04 (PAV 11B)

24. KASONGO MFUMU 20.04 ( PAV11B)

25. FUAMBA TARCISE 20.04 (PAV 3A)

26. WASE DIMO 22.04 (PAV 3B)

27. KABENGA DIEUDONNE 23.04 (PAV 3B)

28. YANGA DILAKA 26.04 (PAV 3B)

29. FUNGI NTUA 26.04 (PAV 4B)

30. MULANGI NZAZI 27.04 (PAV 5B)

31. NGEMO DUANGO 22.04 (PAV 3A)

32. PEMUNGA JEAN 30.04 (PAV 5A)

Mai 2022

1. OMOYI BONDOKO 04.05 (PAV 3A)

2. EPOKO KENGO 07.05 (PAV 3A)

3. SIKU MAKAWAKU 07.05 (PAV 5A)

4. KATENDE MIMBO 07.05 (PAV 6A)

5. MABANZA KANDA 08.05 (PAV 4B)

6. LUNGA BRUNON 11.05 (PAV 11B)

7. MAMBO BOSAMBA 11.05 (PAV 3A)

8. MAWUTE LIZI 12.05 (PAV 4B)

9. KALAFULU JOSE 14.05 (PAV 3B)

10. KUAMBA MAJONDO 16.05 (PAV 6A)

11. TSHIBINDI LUFUTA 17.05 (PAV 6A)

12. KIBENDA FRANÇOIS 18.05 (PAV 6B)

13. NSIMBU PASY 21.05 (PAV 5B)

14. OSOMBA MBUDI ANDRE 21.05 (PAV 11B)

15.MBAYO BIN MBAYO 21.05 (PAV 5A)

16. MABAMBINGA INNOCENT 23.05 (PAV 11B)

17. MAYALA KANGA 24.05 (PAV 6A)

18. MAKIMI MOSENGO 29.05 (PAV 3A)

Juin 2022

1. NDOMA ABRAHAM 09.06 (PAV 11B)

2. NDEMBO JOSEPH 09.06 (PAV 3A)

3. KANGA AMERICAIN 09.06 (PAV 11B)

4. KABONGO NZEMBA 12.06 (PAV 11B)

5. LUKU ROGER 13.06 (PAV 6A)

6. MUSEYI KAWALA 16.06 (PAV 6A)

7. MUHACHA JEAN-MARIE 20.06 (PAV 1A)

8. TOURE BENE 21.06 (PAV 4A)

Juillet 2022

1. HEMBA-MANGA, PAV 4A

2. LOKONGO LONIENZE, PAV 4A

3. MISAMBU SASA, PAV10B

4. MABILA ESENGO, PA MAB

5. NGANDU GIRESSE, PV 5A

6. KITENGE LAMBA, PV4A

7. BUZITU JEAN, PV6A

Face à ce qui précède, l'ASADHO recommande :

Au Premier Ministre de :

- Diligenter une enquête sur les décès de tous ces prisonniers pour en déterminer les causes et prendre les actions qui conviennent pour améliorer les soins et traitements médicaux fournis en prison ;

A la Ministre de la Justice de :

- Prendre des mesures qui s'imposent pour désengorger la prison de MAKALA où il y a un véritable surpeuplement et une prise en charge des malades totalement inadéquate.

Fait à Kinshasa, le 22 août 2022

Pour toute information, prière de contacter :

Me Jean Claude KATENDE : Téléphone : +243811729908

ASADHO

B.P.16737

KINSHASA 1