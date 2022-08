Maroc: Tan-Tan - Suivi de la réalisation des projets de l'INDH durant la période 2021-2023

Tan — Tan - Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Tan-Tan a tenu, lundi, une réunion consacrée au bilan de réalisation des projets de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de la période 2021-2023 et ce, dans le cadre du suivi de l'état d'avancement des différents programmes de ce chantier social d'envergure au niveau de la province.

Au cours de cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Tan-Tan par intérim, Abdellatif Chedali, il a été procédé à la présentation notamment de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de l'INDH et à l'examen des modifications à apporter à certains projets retenus dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ainsi, Mohamed Mouloud Hafidi, chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province de Tan-Tan, a passé en revue les projets approuvés dans le cadre du programme de rattrapage du déficit en infrastructures et services sociaux de base, du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, et du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes.

Le responsable a également souligné que cette rencontre offre l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement de la réalisation des projets de l'INDH, notant que tous les partenariats conclus dans le cadre de ce chantier social seront mis en œuvre dans le respect des normes et des lois en vigueur.

Il a insisté sur la nécessité d'accompagner les associations de la société civile actives dans ce domaine, et de trouver des solutions aux problèmes et contraintes auxquels elles sont confrontées afin de consolider l'approche participative, en tant que l'un des principes fondamentaux des programmes de l'INDH, et l'un des piliers de la troisième phase de ce chantier de règne.

D'autre part, les membres du CPDH ont approuvé, lors de cette réunion, un projet portant sur le forage et l'équipement en énergie solaire de deux puits au profit des habitants et nomades dans la commune d'Abtih, pour un coût global estimé à 409.518 DH, financés par l'INDH dans le cadre du programme de rattrapage du déficit accusé en infrastructures et services sociaux de base.

Le CPDH a aussi décidé, dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'annulation du projet de construction et d'équipement du centre d'insertion sociale et le transfert des fonds qui lui sont alloués (1,820 MDH) pour le financement du projet de construction et d'équipement d'un complexe provincial au profit des personnes en situation de handicap (7,034 MDH).