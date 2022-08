Afrique: Gestion et matérialisation des frontières : L'Allemagne finance un projet de 12 milliards de Fcfa

Pour la matérialisation des frontières en Afrique, l’Allemagne a décidé de financer le Projet frontières de l’Union africaine, (Giz Pf Ua). L’information a été donnée ce mardi 23 Aout 2022, à Abidjan- Plateau, par Martin Kever, du Giz.

C’était à l’occasion de la cérémonie d’installation officielle des membres des Commissions techniques mixtes de réaffirmation de la frontière terrestre et maritime Côte d’Ivoire – Ghana. Ce en présence des officiels ivoiriens et ghanéens. Le Général Diomandé Vagondo, ministre ivoirien de la Sécurité et de l’Intérieur, représentait le Premier ministre Patrick Achi, par ailleurs président de la Commission nationale des frontières.

Aussi, dans sa brève allocution, le représentant du Giz en Côte d’Ivoire a ajouté qu’à travers la matérialisation de toutes les frontières en Afrique, l’Allemagne estime que cela permettra d’éviter les conflits et instaurer un climat de paix et de confiance entre les peuples. « Nous voulons ici saluer les initiateurs de cette rencontre, c’est- à dire le Ghana et la Côte d’Ivoire, pour leur engagement à la ratification de la Convention de Niamey sur les frontières et d’aller bien au- delà. », a ajouté M. Martin.

Bien avant, le préfet hors grade Konaté Diakalidia, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (Cnfci), a salué la forte présence de la délégation de la Commission des frontières du Ghana venue participer à l’installation officielle, des membres des Commissions techniques mixtes de réaffirmation de la frontière terrestre et de mise en œuvre de la Décision du tribunal international du droit de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. « La présente rencontre d’Abidjan entre la Commission Nationale des frontières de la Côte d’Ivoire et la Commission des Frontières du Ghana fait suite à la réunion de prise de contact qui a eu lieu le 24 février 2022 à Accra. Au terme de cette rencontre, les deux Commissions ont établi un agenda d’activités conjointes concernant d’une part, la réaffirmation de la frontière terrestre et la mise en œuvre de la Décision du Tribunal International des Droit de la mer rendue le 23 septembre 2017 ; et d’autre part, le renforcement de la coopération transfrontalière » a-t-il rappelé. Son homologue du Ghana ne dira pas le contraire. Le général Emmanuel Kotia, coordinateur national de la Commission des frontières du Ghana, a salué la franche collaboration qui existe entre les deux parties et qui devrait aboutir à du concret durant les assises d’Abidjan.

Elles devraient identifier toutes les préoccupations relatives aux frontières entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, d’élaborer un programme pour la réaffirmation de la frontière et la délimitation de certaines lignes frontières. Toute chose qui permettra de sortir les actions prioritaires à mener pour le renforcement de la coopération transfrontalière. Après la cérémonie d’installation, ont débuté les travaux de la première rencontre des membres de ces commissions mixtes qui prend fin demain 24 Aout 2022.

Au cours de ces travaux, les experts aborderont les modalités de fonctionnement du processus de réaffirmation de la frontière terrestre et mèneront des discussions en vue de définir les modalités de mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer (Tidm) rendue le 23 septembre 2017 à Hambourg en Allemagne.

Il s’agira également d’examiner le projet d’accord-cadre de coopération transfrontalière et trouver des points d’accord concernant les solutions à apporter aux problèmes de pollution des fleuves et cours d’eaux dans la zone transfrontalière commune.

Au nom du Gouvernement ivoirien, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur le Général Diomandé Vagondo a remercié les partenaires du Projet Giz Pf Ua, la Cédeao, l’Union africaine (Ua), ainsi que les délégations venues de la Guinée et la Sierra Léone. Ces deux pays participent à ces travaux d’Abidjan, en tant qu’observateurs.

Légende photo : De droite à gauche les officiels ivoiriens et ghanéens dont le Gal Diomandé Vagondo, ministre ivoirien de l’intérieur ( Photo : Sercom Cnfci)