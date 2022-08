Congo-Kinshasa: Eglise/CICM - Un festival musical inaugure le cinquantenaire du Noviciat de Mbudi

Il s'est tenu, dans les heures l'après-midi de ce dimanche 21 août 2022, dans Paroisse Saint Léonard à Mbudi, un festival musical pour inaugurer les festivités du cinquantenaire du Noviciat de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (CICM - Pères de Scheut). Appelé Noviciat International Buisson Ardent, cette maison de formation située sur l'avenue du Fleuve, à Mbudi, a été fondée en 1972.

Ce festival a connu la participation de 8 chorales représentant les 8 paroisses desservies par les Scheutistes dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il s'agit des paroisses Sainte Elisabeth à Kinsuka Pompage, Saint Eugène à Menkao (plateau des Bateke), Notre-Dame de Fatima à la Gombe, Sainte Honorine à Mandela, Saint Kizito à Kingabwa, Saint Léonard à Mbudi, Sainte Louise de Marillac à Lutendele, et Sainte Perpétue à Kinsuka pêcheur.

Le ton a été donné par les missionnaires de Scheut eux-mêmes qui, conduits par les Novices, ont exécuté l'hymne de la Congrégation. Dans une ambiance festive et conviviale, la performance de toutes les chorales a été à la hauteur de l'évènement. Elle consistait à exécuter deux chansons au choix et une nouvelle composition en rapport avec le thème du cinquantenaire qui est " 50 ans de fidélité et de persévérance pour une flamme toujours allumée ".

La dernière performance a réuni tous les choristes, pour chanter l'hymne du Noviciat, sous la direction du père Manu Tsasa, qui en est le compositeur, et qui célébrait en ce jour son 83ème anniversaire de naissance. Ce vétéran musicien compositeur est de l'équipe fondatrice de ce Noviciat, en sa qualité de premier socius aux côtés du père maître Léonard Kasanda, aujourd'hui Evêque émérite de Lwiza.

Le père Tsasa s'exprime par rapport à cet évènement : " le cinquantenaire est un évènement qui montre la gratuité de Dieu ; un don qu'il fait à notre Noviciat d'exister pendant cinquante ans, et qui, en même temps, donne l'espoir pour l'avenir, en comptant sur la jeunesse. Voyez, la plupart des choristes sont des jeunes, et donc ça ouvre des perspectives, sachant que le chant peut entrainer les gens à adhérer à ce groupe qu'est la CICM ".

Isaac KABUNDI, dirigeant de la chorale représentant la paroisse Saint Kizito de Kingabwa pense que l'initiative est très louable, et à féliciter. " Je me demande si ça sera seulement pour les anniversaires des structures Scheutistes. Pourquoi ne pas en faire un festival trimestriel ou annuel ? Malgré les moyens financiers que nécessite une pareille organisation, ce festival aiderait à booster les jeunes compositeurs, et surtout rassembler la grande famille CICM ", renchérit-il.

Le cinquantenaire proprement dit sera célébré le 8 septembre 2022, dans l'enceinte du Noviciat, au cours d'une célébration Eucharistique. Durant cette messe, les novices de l'année en cours émettrons leurs vœux temporaires, tandis que d'autres ferons leur entrée au Noviciat.