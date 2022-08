Sénégal: Fonctionnement normal de la14ème législature - Dr El Hadj Oumar Diop "lie" le pouvoir à l'opposition

L'Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, El Hadj Oumar Diop, est formel. Avec la configuration attendue de la 14ème législature, spécifiée par une majorité plus que relative, opposition et pouvoir sont appelés à travailler ensemble pour le fonctionnement normal de l'hémicycle. Ou du moins, selon l'universitaire, le pouvoir devra nécessairement changer de démarche et négocier avec l'opposition pour éviter tout blocage parlementaire après l'installation de la 14ème législature. Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 21 août, l'Enseignant-chercheur a également livré sa note sur la gouvernance politique du Président Macky Sall et présenté une image peu reluisante de la démocratie sénégalaise sous le Président Macky Sall résumée à travers deux notions : la ruse et la répression de son opposition.

Interpellé en effet par notre confrère, Baye Oumar Guèye sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale lors la 14ème législature qui sera composée par 83 députés pour le groupe de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, de 80 députés pour le groupe de l'opposition parlementaire conduit par l'inter-coalition Yewwi-Wallu (lequel groupe pourra également compter sur le soutien des deux députés non-inscrits à savoir Thierno Alassane Sall de la coalition Aar Sénégal et de Pape Djibril Fall du Mps les Serviteurs), Docteur El Hadj Oumar Diop prévient que "sans une négociation entre l'opposition et la majorité sur certains dossiers, la collaboration entre les deux entités qui sont deux faces d'une même pièce sera extrêmement difficile".

" Si la majorité veut toujours utiliser le même mode de fonctionnement qu'on avait lors des législatures précédentes ça risquera tôt ou tard d'avoir des problèmes. Donc ici, la majorité a intérêt à se rapprocher davantage de l'opposition pour trouver des plages et de cela dépend largement la fin de la mandature présidentielle ", a- t-il d'emblée fait remarquer avant de prévenir. "Mais dans le cas contraire, lorsque le titulaire du poste suprême actuellement se met dans une logique de ruse et de répression, il ne pourra pas avoir l'aval de l'opposition ni au sein de l'Assemblée nationale ni sur la scène politique ".

Poursuivant son analyse, l'Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar toujours dans la dynamique de conforter l'idée de la nécessité de maintenir la négociation entre pouvoir et opposition lors de la 14ème législature soutient que " l'affrontement entre les deux entités n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise ". " Il faut que les deux entités essaient de s'entendre sur un minimum.

Car si on en est arrivé là, c'est parce que durant toute la législature, la majorité s'est fermée sur elle-même. Elle était consciente de sa force numérique et à imposer sa loi mais, également, a utilisé la répression comme gouvernance. Et ses rapports avec l'opposition étaient des rapports extrêmement heurtés. Aujourd'hui, c'est donc, le moment jamais rêvé pour essayer d'établir des ponts entre les deux entités ", a lancé Dr El Hadj Oumar Diop avant de faire remarquer. " Si ces points-là n'existent pas au moment où le Sénégal vit dans les difficultés et dans un contexte régional extrêmement difficile, je me demande réellement si ça marchera ".