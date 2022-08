Congo-Brazzaville: Musique - K.M.C. lance Les 10 commandements du rap

La sortie officielle du single de l'artiste musicien KMC dit "gardien du temple Rap" a eu lieu courant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Le single est disponible sur les plateformes de téléchargement et sur sa chaîne "YouTube : KMC officiel". De son vrai nom Kakou Mampouya Christ, celui que l'on appelle désormais le prophète ou le Moïse du rap congolais est connu sous le pseudonyme de K.M.C. ou de seigneur du Hardcore. A travers ce single, KMC redéfinit ou refixe les bases de la musique rap. En effet, plusieurs postes diffusés récemment sur internet, relatifs aux lois du rap qu'il tient à faire respecter, ont poussé K.M.C, qui s'est senti choqué par la tournure actuelle qu'a prise la musique rap, à sortir ce single.

" Aime le rap, respecte le rap, surtout ne le tue pas ! ", peut-on entendre dans cette chanson.

Sur la pochette du single Les 10 commandements du rap, l'artiste-musicien est habillé en soutane blanche et coiffé du chapeau arabe et du voile islamique. Il tient dans sa main un bâton qui rappelle la canne de Moïse et une bible baptisée "La Sainte Bible du Rap". Une façon pour lui de faire respecter les lois dans le rap, à la manière de Moïse dans la bible, qui apporta la table de la loi contenant les dix commandements de Dieu, destinée à recadrer les enfants d'Israël.

De nationalité congolaise, K.M.C. fit ses premiers pas dans la musique en 2003. Quatre ans plus tard, soit en 2007, il s'est révélé au grand public, à travers son premier maxi single intitulé " Tchek mon Blaz ". Par la suite, il a créé son propre label de maison de production musicale, dénommé "Bassoundi Label", sous lequel il a produit de nombreux artistes de la scène musicale urbaine, à Brazzaville.

Entre 2010 et 2015 il a composé trois mixtapes ou compilations intitulés "Seigneur du Hardcore" (volumes 1, 2 et 3) et deux Net-tapes (Saison featuring, part. 1 et 2). Après 5 ans de maquis musical, il est revenu sur scène en 2020 avec des projets de singles qui ont fait vibrer la communauté musicale urbaine à partir de décembre 2021 et dont les titres phares sont : "Tozo Boya" et "Eza ba goût na nga té".