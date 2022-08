Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Fernand Sabaye prend les rênes du premier secrétariat

Le nouveau premier secrétaire de la chambre basse du Parlement, Fernand Sabaye, a pris ses fonctions le 22 août, après la passation des consignes avec son prédécesseur, Pierre Obambi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, Guillaumette Kiakouama.

Elu au bureau de l'Assemblée nationale le 16 août dernier, le député de Bétou, dans le département de la Likouala, se dit engagé et déterminé à poursuivre l'action entamée par ses prédécesseurs. " Nous prenons aujourd'hui le relai en essayant de faire de telle sorte que la flamme allumée par nos prédécesseurs et les résultats obtenus soient maintenus dans une dynamique positive. Nous pensons que, modestement, nous allons nous employer à ce qu'il en soit ainsi. Nous comptons sur toutes les forces qui composent notre Assemblée nationale pour atteindre cet objectif ", a déclaré l'ancien président de la commission des lois et affaires administratives.

Député depuis 2002, Fernand Sabaye vient d'entamer son cinquième mandat à l'Assemblée nationale. C'est en connaisseur qu'il intègre le bureau de l'institution. " Nous sommes conscients de la responsabilité et du fait que l'action de l'Assemblée nationale repose en grande partie sur les performances du premier secrétariat ", a-t-il rappelé, se félicitant du travail réalisé par Pierre Obambi : " la tâche était lourde, l'engagement y était et vous avez témoigné de votre ferme conviction pour la réaliser au mieux, soyez-en félicités. "

Désormais ancien premier secrétaire de l'Assemblée nationale, le député de la première circonscription électorale de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, s'est réjoui, de son côté, du fait qu'il laisse ce poste à un homme d'expérience. " Aujourd'hui, je passe le témoin à un collègue, à un député d'expérience et je ne peux qu'en être rassuré. En arrivant, j'ai trouvé les hommes et en sortant je laisse tout ce patrimoine à mon collègue. Donc, je sors la tête haute et souhaite bon vent au député Fernand Sabaye ", a conclu Pierre Obambi.