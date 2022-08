Congo-Brazzaville: Analyse du Guide Pratique pour les Congolais de l'étranger de Jean Philippe Ngakosso

Informer, orienter et faciliter les Congolais de l'étranger face aux règles spécifiques relatives aux législations de leurs différents pays d'accueil, tel est le contenu de l'analyse du guide publié chez Karthala par Jean Philippe Ngakosso, actuel secrétaire général de la primature du Congo Brazzaville. En pleine période de migrations internationales et ce, pour celles concernant les Congolais, un bref rappel est permis pour se rendre compte qu'elles sont soumises à une somme de règles et facteurs conditionnant leurs déplacements.

C'est dans ce but que Jean Philippe Ngakosso affirme avoir rassemblé des renseignements commodes et utiles aux Congolais aspirant à se déplacer ou à résider à l'étranger pour diverses raisons personnelles, familiales, professionnelles, ou encore pour leurs besoins en matière d'études et de formation.

Sous une forme digeste et facilement utilisable, cet outil de besoins juridiques particuliers, comptant trois paragraphes pratiques, présente, dans sa première partie, les conditions d'entrée et de résidence dans certains pays d'accueil prisés par les Congolais. Leurs fiches techniques font référence, par exemple, aux conditions d'entrée dans l'Espace Schengen quand il s'agit de la France.

Dans cet Espace, il sera nécessaire de se munir de documents spécifiques tels que le passeport, le visa, sauf cas de dispense, et justificatifs relatifs au but du voyage.

Autres résultats de l'analyse, des pages 73 à 99, l'auteur s'appuie sur les publications du site de l'API. À savoir : " Au cœur de l'Afrique centrale, le Congo demeure un pays d'accès à un corridor sous-régional, doté d'abondantes ressources naturelles, avec un marché de plus de 174 millions de consommateurs des deux communautés CEMAC / CEEAC. Le Congo dispose d'un cadre légal et règlementaire non discriminatoire. "

De ce fait, un récapitulatif d'un cadre juridique donne, sous forme de tableau, dans une première colonne : des indicateurs ; dans la seconde : les réformes réalisées ; et dans la troisième : les objectifs.

Autant de fiches pratiques réalisées par l'auteur à la disposition des praticiens pour favoriser l'implication des initiateurs de projets d'investissement, ainsi que la réalisation optimale de leurs ambitions dans le contexte national. Établissant ainsi un pont entre les citoyens "expatriés" et leur pays d'origine, ce guide participe d'une dynamique positive et participative entre les Congolais de l'étranger et les enjeux socio-économiques historiques du Congo.

Guide pratique pour les Congolais de l'étranger. 136 pages. Editions. Karthala. 15 euros.