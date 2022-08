Afrique Centrale: États généraux du sports - Kisantu accueille les travaux du 29 août au 3 septembre

Les états généraux du sports, convoqués par le ministre Serge Chembo Nkonde, auront finalement lieu du 29 août au 3 septembre, après un premier report. Après l'annonce du report sine die des états généraux du sports fixé au départ du 20 au 24 août pour des raisons organisationnelles, le ministère des Sports et Loisirs, à travers le Secrétariat général aux Sports, vient de donner d'autres dates. Dans un communiqué, l'administration des Sports fixe la tenue de ces assises à partir du 29 août pour s'achever le 3 septembre. Et le lieu n'a pas changé : les états généraux des sports se dérouleront à Kisantu dans la province du Kongo central.

Dans le communiqué signé par le secrétaire général aux Sports, Barthélémy Okito Oleka, le programme de ces assises indique le départ de la délégation pour Kisantu est prévu pour le 28 août. Cent vingt participants se retrouveront au stade des Martyrs. Pendant six jours, ils vont réfléchir sur la situation du sport au pays et devront poser un diagnostic général de la situation actuelle du sport congolais et faire des recommandations utiles pour son relèvement et essor.

Ces derniers se pencheront, de ce fait, sur six thématiques: l'application et amendement de la loi sportive de 2011 ; la politique nationale des sports et le programme national de développement des sports ; les infrastructures et équipements sportifs ; la formation, professionnalisation, financement, sponsoring et Marketing ; les stratégies relatives au développement des sports et structures d'appui au mouvement sportif et enfin l'évaluation des états généraux des sports de 2008.

Ces états généraux voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ont été convoqués par le ministre chargé des Sports et Loisirs, Serge Chembo Nkonde, à la suite des contre-performances enregistrées par les athlètes au niveau international, surtout l'élimination des Léopards football au barrage de la Coupe du monde Qatar 2022 et un début catastrophique des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, Côte d'Ivoire 2024.