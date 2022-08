Afrique: Résurgence d'Ebola au Nord-Kivu - La population de Beni invitée à s'impliquer dans la riposte

Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé cet appel lors de son discours sur la déclaration de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu. Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola vient d'être enregistré dans la province du Nord-Kivu. A en croire le ministre de la Santé, il s'agit d'une femme âgée de quarante-six ans qui était hospitalisée en date du 23 juillet à l'hôpital général de Beni. Cette femme est décédée dans un tableau de détresse respiratoire sur un terrain d'immunodépression VIH-tuberculose en date du 15 août 2022 aux soins intensifs de l'hôpital général de Beni.

Selon le ministre de la Santé, un prélèvement de routine a été effectué en date du 15 aout par l'équipe de l'hôpital général. L'échantillon a été testé positif. Pour arrêter au plus vite que possible la propagation de cette maladie, les équipes de la division provinciale de santé et de la zone de santé de Beni sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain pour mener des activités de riposte. Il s'agit notamment de la décontamination des établissements de soins et des ménages, le listage et le suivi d'environ cent soixante contacts identifiés, la planification de la vaccination et de la prise en charge des cas et la sensibilisation.

La riposte à Ebola n'est pas l'apanage du seul personnel de santé, elle implique tout le monde. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a demandé à la population de soutenir les efforts de lutte. " J'invite donc la population de la province du Nord-Kivu en général et particulièrement celle de Beni à s'impliquer dans la réponse aux cotés des équipes de riposte de la zone de santé ", a-t-il déclaré.