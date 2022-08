Congo-Brazzaville: Contrôle technique des véhicules - Policiers et gendarmes s'imprègnent du nouveau système informatisé

Le Projet de digitalisation des opérations de contrôle technique des véhicules automobiles(Pdoct) a été présenté, le 23 août, à Brazzaville aux acteurs du transport routier parmi lesquels les policiers et gendarmes. Le dispositif contribuera à identifier les véhicules en circulation, à faire appliquer le respect de la périodicité des contrôles techniques et à améliorer les recettes du secteur.

Plus de six mois après le lancement des travaux de construction du bâtiment censé abriter le data center du Pdoct, le 7 février dernier, par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Jean-Marc Thystère Tchicaya, la mise en œuvre du projet se précise. Les travaux du bâtiment administratif et celui du data center s'exécutent normalement, à en croire Khelifi Fathi, le directeur général du groupe Siga Bassin du Congo(Siga-BC) en charge du projet.

C'est ainsi que dans le cadre de la présentation du Pdoct, plusieurs dizaines d'éléments de la police et de la gendarmerie ont été initiés à la maîtrise de la nouvelle technologie en cours de déploiement. Ces éléments en charge de contrôle de routine doivent donc maîtriser le processus de la visite technique dès la réservation jusqu'à l'acquisition de la vignette.

Des moyens à la pointe de la technologie seront déployés, a assuré Khelifi Fathi, pour réaliser le contrôle technique des véhicules automobiles. Il s'agira de vérifier sans aucun démontage les pièces automobiles tels que le freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage, la signalisation, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore, la liaison au sol... Deux sites sont prévus, dont un à Brazzaville destiné à couvrir les villes d'Ewo, Ouesso, Owando, Djambala, Impfondo, et un autre à Pointe-Noire couvrant Kinkala, Madingou, Sibiti et Dolisie.

Lançant les travaux de la présentation du Pdoct et de la sensibilisation des éléments de la police et de la gendarmerie, le directeur général des Transports terrestres (DGTT), Sadate Girest Bokenga Manzekele, a réitéré l'engagement de son institution à déterminer le nombre exact des véhicules roulants sur l'ensemble du territoire national, à partir des numéros de châssis, à faire appliquer le respect de la périodicité des contrôles techniques et à assurer la sécurisation des recettes de l'État et son apport au Produit intérieur brut.

Selon les chiffres officiels sur les accidents de la route, au cours de ces cinq dernières années au moins 1224 personnes ont trouvé la mort, plus de 5900 blessés graves et 5925 blessés légers. Les chiffres sur les accidents de la circulation en République du Congo demeurent inquiétants, soit 3549 accidents enregistrés en 2019, 2468 en 2020 et 2 218 en 2021, principalement dans les départements de Pointe-Noire, de Brazzaville et du Niari. " Avec la direction générale des transports terrestres et les services de contrôle compétents nous poursuivrons l'éradication des pratiques non orthodoxes souvent décriées dans la délivrance des certificats de visites techniques, veillerons à l'harmonisation des vignettes de contrôles techniques sur le territoire national ", a-t- il déclaré.