Sénégal: Lutte contre les médicaments falsifiés et qualité inférieure - Des acteurs pour une approche collaborative et intégrée

La circulation de produits médicaux falsifiés et qualité inférieure (Mfqi) constitue un grave problème de santé publique pour les individus, les familles, les communautés et les pays en les privant de l'accès à des médicaments abordables et de bonne qualité.

Selon un communiqué de presse, bien qu'il existe des signes encourageants de croissance de la production locale de produits pharmaceutiques dans la région africaine, une étude réalisée en 2019 indique que seuls 10 à 30 % des médicaments consommés en Afrique subsaharienne sont fabriqués localement (McKinsey, 2020).

Sensibles à ce fléau sanitaire majeur, les gouvernements africains ont uni leurs forces à celles de l'Oms et d'autres acteurs des secteurs public et privé, y compris la société civile, pour trouver des moyens de lutter efficacement contre cette menace pour la santé publique, et améliorer substantiellement l'accès des patients à des médicaments et à des soins de santé de qualité.

Conformément à la déclaration politique signée par six pays africains (République du Congo, Ghana, Niger, Ouganda, Sénégal et Togo) le 18 janvier 2020, l'objectif principal de l'Initiative de Lomé est de mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre les Mfqi avec une action interministérielle et une contribution coordonnée des autorités publiques et du secteur privé. En tant que coordinateur politique de l'initiative, la République togolaise s'est portée volontaire pour mener un projet pilote de lutte contre les Mfqi qui sera lancé au quatrième trimestre 2022.

Dans le cadre de la 72ème session du Comité régional de l'Oms pour l'Afrique, le ministère de la Santé de la république togolaise, l'Oms et la et la Fondation Brazzaville organisent un évènement parallèle le 23 août 2022 au Centre international des conférences de Lomé.

Les objectifs de l'événement sont les suivants : Réunir les Ministres de la Santé et/ou leurs représentants pour partager des informations actualisées et les meilleures pratiques mises en œuvre pour lutter contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés dans les pays africains ; présenter les objectifs de l'initiative de Lomé contre les Mfqi et toutes les actions entreprises depuis la signature de la déclaration politique en 2020, ainsi que toutes les autres initiatives existantes sur la lutte contre les Mfqi au niveau en Afrique.

L'Initiative de Lomé a été lancée en janvier 2020 lors du Sommet de Lomé, au cours duquel six chefs d'État et de gouvernement africains (Congo, Ghana, Niger, Ouganda, Sénégal et Togo) ont signé une déclaration politique s'engageant à lutter contre le trafic de

médicaments falsifiés et de qualité inférieure en ratifiant les accords internationaux existants ; en introduisant de nouvelles sanctions pénales contre les trafiquants et en sensibilisant à ce fléau de santé publique, avec le précieux soutien des représentants des organisations internationales.

La Fondation Brazzaville apporte un appui technique aux ministres de la Santé des pays signataires, ainsi qu'aux divers ministères qui ont un rôle à jouer dans ce combat. L'urgence de la situation appelle à un élargissement de cette initiative à d'autres pays, ainsi qu'à la

mobilisation d'autres acteurs publics-privés nourrissant le même objectif. La Gambie, la République du Congo et la Guinée-Bissau ont exprimé leur volonté de rejoindre l'initiative.

La Fondation Brazzaville est une organisation indépendante à but non lucratif basée à Londres et enregistrée auprès de la _Charity Commission for England and Wales. Sa vision est de cultiver l'afro-optimisme pour trouver des solutions endogène.