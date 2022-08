Cote d'Ivoire: Zuenoula- Minfla- Plus de 6 mille habitants dans le désarroi après une tornade

Depuis le lundi 20 Aout 2022 soir, un grand malheur qui s'est abattu sur les 6 quartiers du village de Minfla, dans la sous- préfecture de Zuenoula, à 15 km sur l'axe Zuenoula- Mankono). (Centre- ouest) de la Côte d’Ivoire. En effet, selon de témoins qui nous ont joint par téléphone, « dans la nuit du vendredi 19 Août au samedi 20 Août 2022, une violente tornade a décoiffé plus de 50 maisons et préaux. Des poteaux de haute tension sont également tombés avec des câbles sectionnés et qui ont pris feu. Les villageois courraient dans tous les sens pour chercher refuge »

Fort heureusement,« une âme généreuse de l'église d’une communauté religieuse eu la présence d'esprit d'appeler la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), pour que la zone soit isolée. Les agents alertés sont donc arrivés le lendemain matin et ont pu enfin maîtriser la situation au niveau électrique. Dans le cas contraire, un vaste incendie risquait de détruire tous les six quartiers du village. », ajoute Kolou Bi Tra, cadre du village. Non sans ajouter que dégâts sont importants et les populations ont besoin d'aide par ces temps de pluies.

« Les populations estimées à plus de 6 mille habitants, très affectées s’en remettre à la dynamique ministre de la Solidarité, au président du conseil régional la Marahoué, député de Zuenoula sous- préfecture, au sénateur du département afin que les voies et moyens d'une aides à l'endroit d'une population désemparée soient engagés. En tant que fils et cadre de ce village nous restons mobilisés mais l'étendue des dégâts dépasse nos maigres possibilités. Notons que pour l’instant, il n’y pas eu de perte en vie humaine », lance notre interlocuteur.

Légende photo : Une vue des maisons décoiffées par la tornade. (Photo B.M)