Togo: ASCK remporte un tournoi en hommage à l'icône du football Edmond " Docteur Kaolo " Apeti

L'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK) club de première division du Togo, a remporté dimanche le tournoi en hommage à Edmond Kossivi Apeti alias Docteur Kaolo, icône du football togolais décédé il y a 50 ans. En finale, l'ASCK a dominé Unisport de Sokodé par 2 buts à 0.

Malgré une meilleure domination de la partie par Unisport, c'est ASCK qui met la main sur le trophée. Avec dès la 4è minute, l'ouverture du score par Folly Gbadoegan sur une passe de Kloukpo. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Unisport se montre à plusieurs reprises menaçant notamment par son avant-centre Djamiou Famah qui pose d'énormes soucis à la défense des Chauffeurs, amputée de quelques titulaires retenus en sélection nationale locale. Mais Latif Issaka et ses coéquipiers tiennent bon et vont ajouter un second but par Kloukpo en fin de rencontre.

Ainsi s'achevait le Tournoi Docteur Kaolo qui a rassemblé depuis le 6 août dernier, 8 clubs de première et deuxième division du Togo (Etoile Filante, Agaza, Tambo, AS OTR, Unisport, ASCK, Entente II) et un club invité du Ghana, Accra Great Olympics. En invité spécial, avec Ayité Damawuzan (ancien joueur coéquipier de Dr Kaolo dans les années 70), le Joueur africain de l'année 2008, Emmanuel Adebayor a donné le coup d'envoi de cette finale et remis le trophée à l'équipe de l'ASCK.

Cette compétition d'avant-saison a été organisée par l'Association Etoile Filante de Lomé pour commémorer les 50 ans de disparition d'Edmond Kossivi Apeti alias Dr Kaolo. Ancien joueur de l'équipe nationale, Apeti était considéré par ceux de sa génération comme le meilleur joueur togolais de tous les temps. Passé par l'Etoile Filante de Lomé, il a été finaliste de la Coupe des clubs champions africains 1968, ancien nom de la Ligue des champions CAF, face au Tout Puissant Englebert de RD Congo.

Le natif de Tsévié a également participé avec le Togo à la première phase finale de Coupe d'Afrique des nations du pays en 1972 où il va inscrire les 4 pays du 11 national (surnom de l'équipe à l'époque) dans la compétition. Attaquant redoutable, par ses accélérations et ses tirs soudains, Apeti tient son surnom " Docteur Kaolo " du public sportif qui considérait ses dribles comme un docteur performant une opération chirurgicale sur ses adversaires. Tout comme sa finesse extraordinaire tel le stylo de marque Kaolo, le meilleur de la place à l'époque.

Apeti est décédé le 2 juillet 1972 à Lomé des suites d'un accident de la circulation, à seulement 25 ans