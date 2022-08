Egypte: Un atelier de travail sur l'apprentissage institutionnel

L'institut national de la gouvernance et du développement durable, organe de formation du ministère du Plan et du Développement économique, a organisé un atelier de travail sous le thème "Apprentissage institutionnel pour la durabilité et le renforcement de la gouvernance institutionnelle".

La directrice exécutive de l'Institut national de la gouvernance et du développement durable, Chérifa Chérif, a souligné l'importance de la formation et du développement des capacités des employés, signalant que les programmes de formation mis en œuvre par l'institut s'inscrivent à la lumière de la vision "Égypte 2030" et représentent une étape essentielle dans le processus de développement global en Égypte et les réformes dans divers domaines.

L'institut tient à nouer des partenariats avec les institutions locales et internationales pertinentes dans le but de renforcer ses expériences et de bénéficier des institutions scientifiques prestigieuses qui ont fait de grands progrès dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, de l'éducation, des recherches et du conseil, a-t-elle ajouté.