Maroc: Taounate - Des jeunes du mondes rural sensibilisés à l'acte d'entreprendre

Taounate — Des actions de sensibilisation à l'acte d'entreprendre au profit des jeunes du monde rural sont organisées depuis la mi-août dans la province de Taounate.

Ces campagnes de sensibilisation, qui se poursuivront jusqu'au 25 août, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en particulier le programme portant sur l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, à travers le renforcement de leur employabilité, le soutien à l'entreprenariat et le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales.

Ces actions sont organisées par le Comité provincial de développement humain (CPDH), en partenariat avec le bureau d'études chargé de la mise en œuvre de l'axe Entrepreneuriat et la Fondation provinciale de développement économique et social, qui est chargée de la gestion et de l'animation de l'espace d'orientation et accompagnement des jeunes pour l'INDH (Plateforme des jeunes à Taounate).

Cette initiative a pour objectif d'entrer en contact avec les jeunes du monde rural porteurs de projets et leur permettre de consulter des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat, de développer l'esprit d'entreprendre et de vulgariser la culture de l'auto-emploi chez les jeunes de la province de Taounate en offrant des services d'appui technique, d'assistance et d'accompagnement avant, pendant et après la création de leurs entreprises.

Ces campagnes de sensibilisation, qui sont menées à travers les différentes collectivités territoriales de la province, ciblent 400 jeunes (hommes et femmes).

A noter que la première étape de l'axe soutien à l'entrepreneuriat chez les jeunes de la province de Taounate durant l'année 2022 a permis l'accompagnement de 421 porteurs d'idées de projets et la sélection de 171 projets qui ont été présentés au Comité provincial de développement humain.

Parallèlement à ces campagnes des sensibilisation, le Comité provincial de développement humain à Taounate a annoncé un concours d'idées de projets ouvert aux jeunes, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.