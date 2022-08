Sénégal: Bourse - Baisse de la plupart des indicateurs de la BRVM au terme de la journée du 23 août 2022.

Au terme de la séance de cotation du mardi 23 août 2022, la plupart des indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse.

L'indice composite (indice général de la Bourse) s'est ainsi replié de 0,08% à 206,47 points contre 206,63 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi enregistré une baisse de 0,34% à 162,97 points contre 163,52 points la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 4,794 milliards, passant de 6219,984 milliards de FCFA la veille à 6215,190 milliards de FCFA ce 23 août 2022.

Celle du marché obligataire est dans la même dynamique baissière, s'établissant à 8053,208 milliards de FCFA contre 8075,439 milliards de FCFA précédemment (-22,231 milliards).

En revanche, la valeur totale des transactions s'est redressé un peu, puisqu'elle passe de 294,253 millions de FCFA la veille à 427,929 millions de FCFA ce mardi 23 août 2022.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 6 460 FCFA), Setao Côte d'Ivoire (plus 6,47% à 1 480 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 3 700 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,40% à 5 955 FCFA) et Total Sénégal.

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 835 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,28% à 2 145 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 4 500 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,79% à 5 500 FCFA).