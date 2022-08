Afrique: Natation - Championnats d'Afrique - Médailles d'argent et records nationaux pour Teeluck et Kok Shun

Anishta Teeluck et Alicia Kok Shun ont chacune récolté l'argent le 23 août, au 100 dos et 50 brasse respectivement, à la piscine Olympique d'El Menzah, à Tunis. De plus, elles ont établi de nouveaux records nationaux dans leurs épreuves respectives.

Lors des éliminatoires, le 23 août, Anishta Teeluck avait déjà battu une première fois le record de Maurice du 100 m dos lorsqu'elle s'est qualifiée pour la finale de cette épreuve. Son temps était alors de 1 minute 05 secondes et 70 centièmes. Lors de la finale, elle a pris la deuxième place de la course derrière la Sud-Africaine Kerryn Herbst (celle-ci a réalisé le temps de 1 minute, 03 secondes et 34 centièmes). Anishta Teeluck, elle, a nagé en 1 minute 04 secondes, et 59 centièmes.

Autrement dit, elle a battu son propre record national qu'elle avait établi lors des éliminatoires. Pour rappel, jusque-là, l'ancienne marque était détenue par Heather Arseth - depuis le 15 avril 2014 - en 1 minute 06 secondes et 02 centièmes.

Alicia Kok Shun a, elle aussi, décroché l'argent lors de la finale du 50 brasse. En nageant en 33 secondes et 31 centièmes, elle a également battu son propre record national qu'elle détenait depuis les Jeux des Iles de l'Océan Indien en 2019, soit en 35 secondes et 54 centièmes. A noter que la Mauricienne a été battue de très peu par la Sud-Africaine Emily Visagie qui a, pour sa part, nagé en 33 secondes et 22 centièmes.