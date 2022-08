Soudan: Daglo reçoit le Procureur de la Cour Pénale Internationale

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu aujourd'hui à son bureau le Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI), Karim Khan, en présence du Ministre par intérim de la Justice, Mohamed Saeed Al-Hilu.

Daglo a reçu un briefing du Procureur de la CPI sur sa visite et la délégation qui l'accompagne au Soudan, et sur les réunions qu'il a eues avec les responsables à Khartoum et Darfour, ainsi que sur les visites de certains camps de déplacés.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a exprimé son accueil au Procureur de la CPI et à sa délégation au Soudan, soulignant le souci de l'Etat de réaliser la justice.

Pour sa part, le Procureur de la Cour Pénale Internationale a exprimé ses remerciements au gouvernement Soudanais pour la coopération et les grandes facilités qu'il a fournies à sa délégation durant la visite, ce qui reflète le progrès de la coopération avec le Soudan, notant qu'il a mis l'accent sur plus de coordination et de coopération entre les deux parties, soulignant qu'il soumettra un rapport dans les deux prochains jours au Conseil de Sécurité de l'ONU.